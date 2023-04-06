Александр Тихонов: «Жаклен – молодец, как и Фуркад. Только болваны могут его критиковать за такую позицию»

Александр Тихонов отреагировал на слова француза Эмильена Жаклена о допуске россиян

Ранее Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».

«Молодец, как и Мартен Фуркад, который тоже высказался в подобном ключе.

Только болваны могут его критиковать за такую позицию. Потому что настоящие спортсмены понимают, что все будет в порядке, если конкуренция в спорте будет оставаться вне политики», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны