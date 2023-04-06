Сливко о допуске россиян: «Думаю, что от спортсменов ничего не зависит. Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем»

Виктория Сливко считает, что в вопросе допуска на турниры от спортсменов ничего не зависит

Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».

– Такие высказывания могут действительно повлиять на ситуацию?

– Не знаю, честно. Думаю, что от спортсменов ничего не зависит, поэтому я придерживаюсь такого мнения, что нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем, – сказала Сливко.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны