Сливко о допуске россиян: «Думаю, что от спортсменов ничего не зависит. Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем»
Виктория Сливко считает, что в вопросе допуска на турниры от спортсменов ничего не зависит
Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».
– Такие высказывания могут действительно повлиять на ситуацию?
– Не знаю, честно. Думаю, что от спортсменов ничего не зависит, поэтому я придерживаюсь такого мнения, что нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем, – сказала Сливко.
«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
— И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения.