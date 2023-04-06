Сливко о допуске россиян: «Думаю, что от спортсменов ничего не зависит. Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем»

Теги сборная России жен сборная Франции Париж-2024 Виктория Сливко Эмильен Жаклен Политика Биатлон

Виктория Сливко считает, что в вопросе допуска на турниры от спортсменов ничего не зависит

Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».

– Такие высказывания могут действительно повлиять на ситуацию?

– Не знаю, честно. Думаю, что от спортсменов ничего не зависит, поэтому я придерживаюсь такого мнения, что нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем, – сказала Сливко.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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8 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ alklimov2018
Наивно полагать, что кто-то кроме мировой бизнес-элиты сейчас понимает что происходит.
понимают только массоны и рептилоиды
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Under
Ответ maripous
Тоже позиция. Ничего не говорить, чтобы чего-нибудь не ляпнуть.
— А если меня что-нибудь спросят? Я ляпну.
— И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения.
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alklimov2018
Ответ Яне Шарли
Как просто оправдать спортивный эгоизм..Мы ничего не решаем..Под белой тряпкой,так под белой...Отречься от СВО публично - пожалуйста...Посодействовать аресту первого лица госсударства ради белой тряпки- пожалуйста...Чего не скажешь и не сделаешь ради удовлетворения собственных амбиций, да ещё и за счёт государтсва..
А кого арестовали?
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alklimov2018
Ответ Viks
"Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не соображаем» - Это был бы аргументированный ответ.
Наивно полагать, что кто-то кроме мировой бизнес-элиты сейчас понимает что происходит.
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Viks
"Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не соображаем» - Это был бы аргументированный ответ.
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Viks
Нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем» --- Рабская психология. - В Москве, в Косино, народ высказался по поводу мечети и её строительство перенесли в другое место. Много чего можно решить высказываниями...
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maripous
Тоже позиция. Ничего не говорить, чтобы чего-нибудь не ляпнуть.
+4
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+4
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Яне Шарли
Как просто оправдать спортивный эгоизм..Мы ничего не решаем..Под белой тряпкой,так под белой...Отречься от СВО публично - пожалуйста...Посодействовать аресту первого лица госсударства ради белой тряпки- пожалуйста...Чего не скажешь и не сделаешь ради удовлетворения собственных амбиций, да ещё и за счёт государтсва..
+4
-5
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