Виктория Сливко: «Всегда хотела пробежать марафон. Теперь у меня будет такая возможность, и я ей воспользуюсь»
Виктория Сливко и Кирилл Бажин рассказали об ожиданиях от марафонских гонок
Марафоны в рамках чемпионата России по биатлону пройдут 5-6 апреля в Увате. Мужчины побегут 40 км, женщины – 30.
«Раньше в это время мы были где‑то на Кубках IBU (Международного союза биатлонистов), пробежать марафон не удавалось.
Я всегда хотела, теперь у меня будет такая возможность, и я ей воспользуюсь», – сказала Сливко.
«Понимаем, что к 12 часам будет на трассе вода, поэтому «водяную» пару лыж оставляем напоследок.
Как бежать по воде? Вот и узнаем, у меня был опыт два года назад на Камчатке, там такие же были условия», – отметил Бажин.
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