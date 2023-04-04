Виктория Сливко: «Всегда хотела пробежать марафон. Теперь у меня будет такая возможность, и я ей воспользуюсь»

Виктория Сливко и Кирилл Бажин рассказали об ожиданиях от марафонских гонок

Марафоны в рамках чемпионата России по биатлону пройдут 5-6 апреля в Увате. Мужчины побегут 40 км, женщины – 30.

«Раньше в это время мы были где‑то на Кубках IBU (Международного союза биатлонистов), пробежать марафон не удавалось.

Я всегда хотела, теперь у меня будет такая возможность, и я ей воспользуюсь», – сказала .

«Понимаем, что к 12 часам будет на трассе вода, поэтому «водяную» пару лыж оставляем напоследок.

Как бежать по воде? Вот и узнаем, у меня был опыт два года назад на Камчатке, там такие же были условия», – отметил .