PARI Чемпионат России. Халили, Бабиков, Гараничев, Поршнев и Поварницын выступят в марафоне

Теги сборная России результаты чемпионат России Евгений Гараничев Антон Бабиков Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Ярослав Костюков Дмитрий Иванов Никита Поршнев Вячеслав Малеев Карим Халили Андрей Вьюхин Рустам Каюмов Вадим Истамгулов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Евгений Сидоров марафон Биатлон

Халили, Бабиков, Гараничев и Поршнев пробегут марафон на чемпионате России по биатлону

Гонка пройдет 5 апреля в Увате.

PARI Чемпионат России по биатлону-2023

Уват

Мужчины 

Марафон, 40 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Евгений Гараничев

2. Ярослав Костюков

3. Кирилл Бажин

5. Петр Пащенко

6. Рустам Каюмов

10. Кирилл Стрельцов

12. Михаил Бурундуков

15. Евгений Сидоров

16. Роман Сурнев

17. Дмитрий Абашев

18. Карим Халили

19. Иван Колотов

20. Антон Бабиков

21. Александр Поварницын

22. Никита Поршнев

23. Вячеслав Малеев

25. Вадим Истамгулов

27. Дмитрий Иванов

36. Андрей Вьюхин

ПРИМЕЧАНИЕ: по ходу дистанции биатлонисты пройдут 8 огневых рубежей. Полный старт-лист – здесь.

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18 комментариев

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тоторо
Ответ Пенчекряк
Халили куда собрался, он до финиша не дойдет
наверно хочет данила обойти в рейтинге)
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Пенчекряк
Ответ Погладь быка
А камышловский парикмахер где? Набегался? Или опасно для здоровья столько витаминов принимать и на протяжении такого количества времени принимать?
Антошу твоего утешает, раскатал его как котёнка на финише
+1
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Пенчекряк
Халили куда собрался, он до финиша не дойдет
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Да там ехать 400 км всего, А в Хантах всю трассу укатали. В Увате снег есть в запасе и всё же заканчивать в Увате сезон, это раньше была традиция.
не зеаю Носкова постила видео из Хант все в порядке там со снежочком, а в Увате к женскому марафону дождь все размоет. что значит 400км всего?7 часов трястись по дорогам ради одной гонки по разбитой трассе?
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encaro_one
Ответ Andrey Novikov
Помню как в марафоне боролись за победу Лёша Волков и Андрей Маковеев, Волков тогда победил только за счёт стрельбы.
Во времена Маковеева марафон был сильно короче.
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Погладь быка
Уж не в парикмахерской доктора Шмидта учился Эдик парикмахерскому искусству?
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-2
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Andrey Novikov
Из стартующих сейчас на "ноге" Пащенко и Поршнев, Гараничев на опыте может быть высоко. Болеть буду за Карима!
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Andrey Novikov
Ответ encaro_one
Штрафной круг слишком маленький, больше на лыжи дисциплина похожа.
Помню как в марафоне боролись за победу Лёша Волков и Андрей Маковеев, Волков тогда победил только за счёт стрельбы.
+1
0
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
да не странно, просто придурки биатлонный календарь составляли. никто не захотел рвди одного марафона в уват переться. в хантах надо было проводит
Да там ехать 400 км всего, А в Хантах всю трассу укатали. В Увате снег есть в запасе и всё же заканчивать в Увате сезон, это раньше была традиция.
0
0
0
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Погладь быка
А камышловский парикмахер где? Набегался? Или опасно для здоровья столько витаминов принимать и на протяжении такого количества времени принимать?
+1
-2
-1
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Что- то совсем не большой список из 37 биатлонистов, странно что сильнейшие не бегут тот же Латыпов ……
да не странно, просто придурки биатлонный календарь составляли. никто не захотел рвди одного марафона в уват переться. в хантах надо было проводит
+4
-1
+3
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Биатлонная зима
Что- то совсем не большой список из 37 биатлонистов, странно что сильнейшие не бегут тот же Латыпов ……
0
0
0
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тучка60
Гараничев неудержим. Надеюсь силы его не покинут к концу гонки.
+5
0
+5
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тоторо
Ответ volga_olga
А вполне приличный состав. Гараничев - сила!
за Женю болеть буду)
+4
0
+4
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тоторо
37 человек у девушек наверно 10 побежит? из истоминской группы только Гербулова
0
0
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Luna02
Жаль,что не будет Эдика,Дани,Максима.. .Кто победит-не знаю..Никита,Антон,Карим,Саша,Петя,может Женя или еще кто. Всем удачи
+3
0
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volga_olga
А вполне приличный состав. Гараничев - сила!
+4
-1
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encaro_one
Штрафной круг слишком маленький, больше на лыжи дисциплина похожа.
+2
0
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