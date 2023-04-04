PARI Чемпионат России. Халили, Бабиков, Гараничев, Поршнев и Поварницын выступят в марафоне

Халили, Бабиков, Гараничев и Поршнев пробегут марафон на чемпионате России по биатлону

Гонка пройдет 5 апреля в Увате.

PARI Чемпионат России по биатлону-2023

Уват

Мужчины

Марафон, 40 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Евгений Гараничев

2. Ярослав Костюков

3. Кирилл Бажин

5. Петр Пащенко

6. Рустам Каюмов

10. Кирилл Стрельцов

12. Михаил Бурундуков

15. Евгений Сидоров

16. Роман Сурнев

17. Дмитрий Абашев

18. Карим Халили

19. Иван Колотов

20. Антон Бабиков

21. Александр Поварницын

22. Никита Поршнев

23. Вячеслав Малеев

25. Вадим Истамгулов

27. Дмитрий Иванов

36. Андрей Вьюхин

ПРИМЕЧАНИЕ: по ходу дистанции биатлонисты пройдут 8 огневых рубежей. Полный старт-лист – здесь.