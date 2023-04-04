Владимир Драчев: «Когда на гонку чемпионата России выходят 50 спортсменов, то это позор. Появиться новым именам неоткуда»

Владимир Драчев заявил о необходимости реформ в российском биатлоне

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что необходимо уделить внимание региональному спорту.

«Сейчас самое время уделить внимание молодежи, потому что разрыв в результатах огромный: у мужчин и женщин есть по несколько сильных спортсменов, но за ними нет никого. Как этот сезон мог открыть новые имена, если до этого никто не выезжал на зарубежные старты? Сборная уезжала, а остальные были брошены внутри страны, за один год ситуацию не изменить.

Когда в Кубке Содружества в Беларуси участвует около трех десятков наших спортсменов, то что это такое? Когда на гонку чемпионата России выходят 50 спортсменов, то это позор. Появиться новым именам неоткуда – региональные федерации брошены, развитием детско-юношеского спорта должным образом никто не занимается, потому что все развитие биатлона сводилось к тому, чтобы попасть в сборную страны.

Многие регионы даже на смешанную эстафету спортсменов не соберут. Я пытался бороться с тем, чтобы Тюмень и Ханты-Мансийск перетягивали лучших спортсменов, переманивать их в два-три региона, чтобы после они между собой боролись, – абсурд. Систему надо менять.

Если даже вы покупаете спортсмена, то не лишайте его принадлежности к месту, которое его воспитало. Иначе два-три региона будут снимать все сливки, а другие даже выставить команду не могут, потому что у них все спортсмены украдены.

Кто повезет ребенка в такую школу (не оборудованную инвентарем – Sports.ru), да еще и деньги будет платить за экипировку? И тренерам в регионах нужен стимул, тогда они начнут искать талантливых ребят. А сейчас у них зарплаты до 18 тысяч рублей, молодые так вообще приходят на оклад 10 тысяч в месяц», – сказал Драчев.