Антон Бабиков: «Первый раз побегу 40 км с оружием. Думаю, все долго будут идти вместе, экономить силы, сосредоточатся на стрельбе»

Антон Бабиков поделился ожиданиями от марафонской гонки на чемпионате России

Чемпион мира по биатлону рассказал, что впервые примет участие в марафоне.

«Первый раз побегу 40 километров с оружием, раньше не бегал эту дисциплину.

Думаю, все долго будут идти вместе, все будут экономить силы, больше сосредоточатся на стрельбе.

После 10-15 километров начнутся большие разрывы, и всё будет зависеть от самочувствия», – сказал в эфире «Матч ТВ».

Гонка пройдет 5 апреля в Увате, начало – 9:00 по московскому времени.