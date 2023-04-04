Антон Бабиков: «Первый раз побегу 40 км с оружием. Думаю, все долго будут идти вместе, экономить силы, сосредоточатся на стрельбе»

Теги сборная России чемпионат России Антон Бабиков марафон Биатлон

Антон Бабиков поделился ожиданиями от марафонской гонки на чемпионате России

Чемпион мира по биатлону рассказал, что впервые примет участие в марафоне. 

«Первый раз побегу 40 километров с оружием, раньше не бегал эту дисциплину.

Думаю, все долго будут идти вместе, все будут экономить силы, больше сосредоточатся на стрельбе.

После 10-15 километров начнутся большие разрывы, и всё будет зависеть от самочувствия», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Гонка пройдет 5 апреля в Увате, начало – 9:00 по московскому времени. 

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2 комментария

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Татьяна Бурова
Ответ Афанасия
Да вроде наоборот должно быть. Со штрафным кругом 75 м можно долго и не выцеливать
На такой дистанции пройти лишние 75×(х) это удар по ногам, можно вообще встать на трассе. Скорее немногие бегали эту дистанцию и могут не рассчитать силы. Так что нужно стрелять точнее.
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Афанасия
Да вроде наоборот должно быть. Со штрафным кругом 75 м можно долго и не выцеливать
+3
-2
+1
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