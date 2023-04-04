Антон Бабиков: «Первый раз побегу 40 км с оружием. Думаю, все долго будут идти вместе, экономить силы, сосредоточатся на стрельбе»
Антон Бабиков поделился ожиданиями от марафонской гонки на чемпионате России
Чемпион мира по биатлону рассказал, что впервые примет участие в марафоне.
«Первый раз побегу 40 километров с оружием, раньше не бегал эту дисциплину.
Думаю, все долго будут идти вместе, все будут экономить силы, больше сосредоточатся на стрельбе.
После 10-15 километров начнутся большие разрывы, и всё будет зависеть от самочувствия», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Гонка пройдет 5 апреля в Увате, начало – 9:00 по московскому времени.
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