Победители чемпионата России в Увате получат дополнительные призовые в размере 100 тысяч рублей

Лучшие биатлонисты на чемпионате России в Увате получат дополнительные призовые

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров сообщил, что для победителей чемпионата России в Увате предусмотрены дополнительные призовые в размере 100 тысяч рублей.

5 апреля в рамках соревнований пройдет мужская гонка на 40 км, 6 апреля – женская на 30 км.

«За первое место предусмотрена сумма в размере 100 тысяч, за второе – 75, за третье – 50, за четвертое, пятое, шестое – 20, за седьмое, восьмое, девятое, десятое – 10. Это вдобавок к тем призовым, которые рассчитаны на чемпионате России.

Традиционно у нас проводились соревнования на призы губернатора региона, теперь мы с согласования полномочного представителя президента РФ Владимира Владимировича Якушева решили возобновить эту добрую традицию. В этом году впервые проводим гонки на призы полпреда, надеюсь, что это станет традицией, – рассказал Елизаров.