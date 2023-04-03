Валерий Польховский: «В двух округах мы не смогли набрать по четыре спортсменки для эстафеты. О каком развитии биатлона можно говорить?»

высказался о развитии биатлона в России.

«Если мы не занимаемся развитием регионов, то о чем может быть разговор? У нас на чемпионате России в женской эстафете без учета белорусской сборной участвовало девять команд, причем одна из них — смешанная, в ней были объединены спортсмены Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Получается, что в каждом из этих округов мы не смогли набрать по четыре спортсменки. О каком тогда развитии биатлона можно говорить?

Министерство спорта помогает достаточно: содержит региональные министерства, детско-юношеские, специализированные школы. Но где тогда результат? Если все всех устраивает, то ради бога, но у меня один критерий — результат на табло.

Поэтому господам руководителям федерации надо брать на себя ответственность, с их стороны должны быть объяснения», — заявил бывший главный тренер сборной России.