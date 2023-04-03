Валерий Польховский: «В двух округах мы не смогли набрать по четыре спортсменки для эстафеты. О каком развитии биатлона можно говорить?»

Теги Валерий Польховский сборная России сборная России жен ТАСС Биатлон

Валерий Польховский высказался о развитии биатлона в России. 

«Если мы не занимаемся развитием регионов, то о чем может быть разговор? У нас на чемпионате России в женской эстафете без учета белорусской сборной участвовало девять команд, причем одна из них — смешанная, в ней были объединены спортсмены Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Получается, что в каждом из этих округов мы не смогли набрать по четыре спортсменки. О каком тогда развитии биатлона можно говорить?

Министерство спорта помогает достаточно: содержит региональные министерства, детско-юношеские, специализированные школы. Но где тогда результат? Если все всех устраивает, то ради бога, но у меня один критерий — результат на табло.

Поэтому господам руководителям федерации надо брать на себя ответственность, с их стороны должны быть объяснения», — заявил бывший главный тренер сборной России. 

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11 комментариев

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Andrey Novikov
Ответ притвиц
Майгуров о переходе лыжников вчера , что-то говорил , но по большому счету это не выход из положения , а искусственное вливание и чем только губошлеп Губерниев занимается, уже какой год популяризирует , а толку чуть, лучше бы эти деньги в регионы отдать, пока этот баламут их не спустил на ветер и болтовню.
При чём лыжники? Они в ДФО собираются переходить? Если и будут переходить то в "богатые регионы". В первенстве России юниорок приняло участие больше 80. Если регионы захотят развивать биатлон, то найдут кого пригласить. Дело не в Этом. Очень много лет наш спорт развивался государством, основным критерием успешности были результаты на главных стартах - ЧЕ, ЧМ, ОИ. Федерации отчитывались перед МС РФ завоёванными медалями на ГС и получали соответствующее финансирование. Эти государственные деньги федерации распределяли. Теперь выбили "главный костыль" российского спорта - международные соревнования, а полноценно заменить трудно, тем более все надеются, что скоро всё будет - "как было":-))
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TBFTT
Ответ Геннадий Туник
Зато по массовости в России биатлонистов больше,чем во всём остальном мире,вместе взятом.Смотришь эти эстафеты,и разрывы между командами достигают 10 минут.И,главное,всё за государственный счёт...
Так биатлонистов больше, чем во всем мире вместе взятом только на бумаге. У нас в городе тоже есть типа школа биатлона, правда трасса любительская и стрельбища в тире и то если тир вообще ещё существует, но с винтовка и я ни разу ни кого не видел. Да и даже просто лыжников уже давно не видел.
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funningslave
Так в возрасте до 18 лет выступает достаточно биатлонистов, а потом их становится гораздо меньше. Если ты результатов не показал до 18 лет, то тебя перестают финансировать и вообще могут из спортшколы исключить, чтобы деньги не тратить. Поэтому бегаешь за деньги родителей, что весьма дорого. Один летний сбор стоит тысяч 50-60.

Зато у нас всегда есть чемпионы по детям, которых форсируют тренера, а к 18-23 годам их здоровье заканчивается и они показывают плохие результаты. Биатлон бюджетный только для сильных спортсменов уровня сборной или около него.
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TBFTT
То о чем пишу уже лет 5.Но у нас в стране все загибается кроме разве, что IT сферы.
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encaro_one
А вы исключайте из СБР, регионы, что не присылают спортсменов на чемпионат России, хотя бы по одному человеку каждого пола. Тогда сразу угроза потери финансирования со стороны региона заставит что-то делать глав региональных федераций.
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Геннадий Туник
Зато по массовости в России биатлонистов больше,чем во всём остальном мире,вместе взятом.Смотришь эти эстафеты,и разрывы между командами достигают 10 минут.И,главное,всё за государственный счёт...
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Погладь быка
Реалий в"еликой биатлонной державы" России, "второй биатлонной сборной мира" - биатлон без стрельбы, лишь две команды в женской эстафете на кубке России. Где-то смеются Тачидзаки и Асука Хачисука.
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Погладь быка
Тут петербурженка рассказывала, что они "с барского плеча пожаловали беларусам два места в эстафете, так что неча на недопуск беларусов в МС пенять"
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притвиц
Майгуров о переходе лыжников вчера , что-то говорил , но по большому счету это не выход из положения , а искусственное вливание и чем только губошлеп Губерниев занимается, уже какой год популяризирует , а толку чуть, лучше бы эти деньги в регионы отдать, пока этот баламут их не спустил на ветер и болтовню.
+1
-1
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Andrey Novikov
О СФО беспокоится не стоит, у них есть много перспективных юниорок. А вот ДФО, это конечно боль, одна Батманова, которая проживает в Ульяновской области и та скорее всего в Питер перейдёт.
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ProstoVera
Всего достаточно, а воз и ныне там. Что же случилось? Никак не разобраться
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