Валерий Польховский: «В двух округах мы не смогли набрать по четыре спортсменки для эстафеты. О каком развитии биатлона можно говорить?»
Валерий Польховский высказался о развитии биатлона в России.
«Если мы не занимаемся развитием регионов, то о чем может быть разговор? У нас на чемпионате России в женской эстафете без учета белорусской сборной участвовало девять команд, причем одна из них — смешанная, в ней были объединены спортсмены Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Получается, что в каждом из этих округов мы не смогли набрать по четыре спортсменки. О каком тогда развитии биатлона можно говорить?
Министерство спорта помогает достаточно: содержит региональные министерства, детско-юношеские, специализированные школы. Но где тогда результат? Если все всех устраивает, то ради бога, но у меня один критерий — результат на табло.
Поэтому господам руководителям федерации надо брать на себя ответственность, с их стороны должны быть объяснения», — заявил бывший главный тренер сборной России.
Зато у нас всегда есть чемпионы по детям, которых форсируют тренера, а к 18-23 годам их здоровье заканчивается и они показывают плохие результаты. Биатлон бюджетный только для сильных спортсменов уровня сборной или около него.