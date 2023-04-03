Михаил Шашилов: «Если народ и руководство решит, что выступаем под нейтральным флагом, — ничего страшного»

Теги сборная России сборная России жен Михаил Шашилов Биатлон

Михаил Шашилов высказался о выступлении россиян на соревнованиях в нейтральном статусе

«Конечно, принципиально, чтобы мы выступали с флагом. Мы все-таки русские люди.

Но если народ и руководство решит, что выступаем под нейтральным, — ничего страшного.

Мы в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились», – сказал тренер сборной России по биатлону. 

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10 комментариев

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RomvB
"Конечно, принципиально, чтобы мы выступали с флагом" ... и тут же - "выступаем под нейтральным, — ничего страшного" ... Мишаня - большой оригинал ... )
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Jukia
Ответ Вероника Терюшкова
Раньше к вам нормально относились. Неужели все ещё не понятно, что все изменилось радикально?
Похоже, что не понимают, что разница очень большая : выступать ТОГДА под нейтральным флагом и СЕЙЧАС! Сейчас - это ДНО!!
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Viks
«Конечно, принципиально, чтобы мы выступали с флагом. === выступаем под нейтральным, — ничего страшного." --- Выходит, что НЕ принципиально, нет у вас принципов.
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Влади Ки
Так всю свою жизнь и будешь выступать под 404, ведь ничего страшного привык прогибаться под трансов
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Viks
Шашилов: «Если народ и руководство решит --- Как народ решит? На референдуме?
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ProstoVera
А если народ и руководство решат по-разному?
+1
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-2
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ProstoVera
Ответ Sergei Diaconu
выступать под Красным флагом и пускай выдумывают новые отговорки,а посли этого тыкать фэйсом их об тэйбл
У себя дома
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Вероника Терюшкова
Раньше к вам нормально относились. Неужели все ещё не понятно, что все изменилось радикально?
+2
-3
-1
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Вероника Терюшкова
Народ решит))))
+1
-2
-1
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Sergei Diaconu
выступать под Красным флагом и пускай выдумывают новые отговорки,а посли этого тыкать фэйсом их об тэйбл
+2
-2
0
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