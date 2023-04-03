Михаил Шашилов: «Если народ и руководство решит, что выступаем под нейтральным флагом, — ничего страшного»

Михаил Шашилов высказался о выступлении россиян на соревнованиях в нейтральном статусе

«Конечно, принципиально, чтобы мы выступали с флагом. Мы все-таки русские люди.

Но если народ и руководство решит, что выступаем под нейтральным, — ничего страшного.

Мы в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились», – сказал тренер сборной России по биатлону.