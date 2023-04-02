назвал «бредом» рекомендации МОК по допуску россиян.

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред.

Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счете придем в никуда. Нужно четко отстаивать свою позицию.

Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны», — сказал бывший главный тренер сборной России.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные