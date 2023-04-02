Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред»

Теги Валерий Польховский сборная России сборная России жен МОК ТАСС Биатлон

Валерий Польховский назвал «бредом» рекомендации МОК по допуску россиян. 

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред.

Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счете придем в никуда. Нужно четко отстаивать свою позицию.

Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны», — сказал бывший главный тренер сборной России. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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8 комментариев

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Viks
Ответ Gondeira
Хехе. Скоро у спортлото будет претензии к армиям)))
И что? Иметь претензии никому не запрещено.
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Gondeira
Ответ Viks
И что? К их армиям у МОК претензий нет.
Хехе. Скоро у спортлото будет претензии к армиям)))
0
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Viks
Ответ Погладь быка
Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Потому что наш Эдик еще и майор ФСБ, кроме остальных его "подвигов".»
Лытыпов был прапором, но ему дали лейтенантские погоны, хотя никакого высшего образования я у него не заметил. Беспредел, короче.
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Viks
Ответ yriiguran
Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате мира среди военнослужащих. Соревнования проходили в шведском Бодене. Андрей Расторгуев завоевал золотую медаль в спринте. На двух огневых рубежан он закрыл все мишени и 10-километровую дистанцию преодолел за 26 минут и 6,4 секунды. Ближайшего конкурента - француза Эрика Перо (также закрыл все 10 мишеней) - латвийский биатлонист опередил на 15,6 секунды. Тротий результат показал болгарин Владимир Илиев (+30,2 секунды от Расторгуева). Всего в спринте выступали 58 участников. Днем позже Расторгуев выиграл бронзовую медаль на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Чемпионом мира в этом виде программы стал финн Реми Линдхольм (35 минут и 29,8 секунд), второй - француз Жиль Лапьер (+14,6 сек). Расторгуев на финише уступил Линдхольму 22 секунды.
И что? К их армиям у МОК претензий нет.
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yriiguran
Ответ Погладь быка
Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Потому что наш Эдик еще и майор ФСБ, кроме остальных его "подвигов".»
Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате мира среди военнослужащих. Соревнования проходили в шведском Бодене.
Андрей Расторгуев завоевал золотую медаль в спринте. На двух огневых рубежан он закрыл все мишени и 10-километровую дистанцию преодолел за 26 минут и 6,4 секунды.

Ближайшего конкурента - француза Эрика Перо (также закрыл все 10 мишеней) - латвийский биатлонист опередил на 15,6 секунды. Тротий результат показал болгарин Владимир Илиев (+30,2 секунды от Расторгуева). Всего в спринте выступали 58 участников.

Днем позже Расторгуев выиграл бронзовую медаль на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Чемпионом мира в этом виде программы стал финн Реми Линдхольм (35 минут и 29,8 секунд), второй - француз Жиль Лапьер (+14,6 сек). Расторгуев на финише уступил Линдхольму 22 секунды.
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yriiguran
Ответ Погладь быка
Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Потому что наш Эдик еще и майор ФСБ, кроме остальных его "подвигов".»
Не майор , а генерал-лейтенант
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Viks
«Отказываться от флага и гимна — настоящий бред." = "окончательное решение должно быть за руководством нашей страны» --- То бишь смотрим за их бредом?
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Погладь быка
Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Потому что наш Эдик еще и майор ФСБ, кроме остальных его "подвигов".»
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