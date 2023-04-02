Валерий Польховский: «Соглашаться с критерием, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред»
Валерий Польховский назвал «бредом» рекомендации МОК по допуску россиян.
«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред.
Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счете придем в никуда. Нужно четко отстаивать свою позицию.
Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны», — сказал бывший главный тренер сборной России.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Андрей Расторгуев завоевал золотую медаль в спринте. На двух огневых рубежан он закрыл все мишени и 10-километровую дистанцию преодолел за 26 минут и 6,4 секунды.
Ближайшего конкурента - француза Эрика Перо (также закрыл все 10 мишеней) - латвийский биатлонист опередил на 15,6 секунды. Тротий результат показал болгарин Владимир Илиев (+30,2 секунды от Расторгуева). Всего в спринте выступали 58 участников.
Днем позже Расторгуев выиграл бронзовую медаль на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Чемпионом мира в этом виде программы стал финн Реми Линдхольм (35 минут и 29,8 секунд), второй - француз Жиль Лапьер (+14,6 сек). Расторгуев на финише уступил Линдхольму 22 секунды.