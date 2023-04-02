Ирина Казакевич: «В сегодняшней гонке я доказала самой себе, что я могу, и доказала это всем»

высказалась о победе в масс-старте на чемпионате России по биатлону.

«Я действительно хотела сегодня очень сильно выиграть. Не знаю, давно у меня такого не было.

Сезон для меня складывался достаточно сложно, не знаю, с чем это связано – с отсутствием международных стартов или с таким периодом. И мне действительно хотелось доказать всем, что, как говорит мой тренер, что я – Казакевич, я могу выигрывать, и я должна выигрывать.

И сегодня, когда я пришла на стойку, сказала: или сейчас, или никогда. И я справилась с этим рубежом. Это такое приятное завершение для меня.

В сегодняшней гонке я доказала самой себе, что я могу, и доказала это всем», – сказала Казакевич в эфире « ».