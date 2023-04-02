Ирина Казакевич: «В сегодняшней гонке я доказала самой себе, что я могу, и доказала это всем»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич Матч ТВ Биатлон

Ирина Казакевич высказалась о победе в масс-старте на чемпионате России по биатлону. 

«Я действительно хотела сегодня очень сильно выиграть. Не знаю, давно у меня такого не было.

Сезон для меня складывался достаточно сложно, не знаю, с чем это связано – с отсутствием международных стартов или с таким периодом. И мне действительно хотелось доказать всем, что, как говорит мой тренер, что я – Казакевич, я могу выигрывать, и я должна выигрывать.

И сегодня, когда я пришла на стойку, сказала: или сейчас, или никогда. И я справилась с этим рубежом. Это такое приятное завершение для меня.

В сегодняшней гонке я доказала самой себе, что я могу, и доказала это всем», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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17 комментариев

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тоторо
Ответ galaxy***
Одну гонку выиграла и уже считает что всем всё доказала.
синдром всех шашиловок
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тоторо
Ответ Enry
Один раз доказать - не значит быть стабильной, не значит вырасти. Безусловно, в скорости прогресс, но в стрельбе такой же регресс. Осталась при своих.
в скорости тоже просела
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Enry
Один раз доказать - не значит быть стабильной, не значит вырасти. Безусловно, в скорости прогресс, но в стрельбе такой же регресс. Осталась при своих.
+1
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galaxy***
Одну гонку выиграла и уже считает что всем всё доказала.
+1
0
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Сергей Риде
Ира, ты пока никому не доказала. У нас чуть ли не в каждой гонке, вот такие доказательства и тебя рядом не стояло. Но большинство болельщиков рады твоей победе. Это такая редкость, с твоим-то потенциалом.
+4
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Татьяна Моисеева
Ответ sav187
Никто и не сомневался. Важно, что доказывать это придется в каждой гонке
Значит, усталость, о которой вы мне вчера писали, не является главной причиной невнятно проведённого сезона и не особо мешает Ирине выигрывать, если она именно психологически хорошо настроится на гонку?
+1
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Игорь Мельников
Доказывать нужно во всех гонках, стабильностью. Одна гонка - это ни о чем не говорит..
+3
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Погладь быка
Всем, но не Динаре. Для Динары вы все дети.
+1
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Ltsoy
Казакевич с таким потенциалом должна выигрывать как Латыпов., т.е. часто. Главное верить в себя. А вообще подопечные Шашилова взяли все золото ЧР. Браво, маэстро!
+2
-4
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Tiggy
Все уже давно поняли, что она может. А она лажает и лажает, все себе что-то доказывает.
С такими данными результаты должны быть намного лучше.
+6
-1
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Петров Тит
Верю в Казакевич! )
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Алё? Алёна
Ирина, это ваша работа! А работать каждый день нужно хорошо!
+8
-1
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тоторо
Ответ Влади Ки
Я,Я,Я весь сезон дурака проваляла, под конец что то показала...чем гордиться то)
первая нормальная стрельба за сезон)
+5
-2
+3
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Влади Ки
Я,Я,Я весь сезон дурака проваляла, под конец что то показала...чем гордиться то)
+7
-4
+3
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закрыт по беспределу
Васильеву не доказала.
Да и вообще от ваших успехов он кушать не может.
+2
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sav187
Никто и не сомневался. Важно, что доказывать это придется в каждой гонке
+4
-4
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Olga.t
Можешь Ира, можешь!
Сохрани в себе эти ощущения, уверенность в своих силах и продолжай любить биатлон!
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-3
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