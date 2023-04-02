Тамара Дербушева: «Насколько сложно бодаться по трассе с Казакевич? С ней и в комнате-то трудно бодаться»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала серебро в масс-старте на ЧР.

«Мне после стрельбища сказали, что сзади в 10 секундах, а потом так тихонько добавили: Ира (Казакевич), ха-ха. Поняла, что нужно убегать, сколько смогу, а если догонит, то уже держаться. Насколько сложно с ней бодаться по трассе? С ней и в комнате-то трудно бодаться. За что? Да так, шучу», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

«За печеньки и шоколадки», – добавила Казакевич.

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4 комментария

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Сергей Риде
Обратите внимание, что когда на трассе Томара испытывает кислородное голодание, то во время страданий, на её лице гримаса улыбки. Это характеризует человека, как улыбчивого и доброжелательного.
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karbunkul211
Вспомнился Леха Слепов. Нет, он бы конечно бы убежал. Но что-то знакомое. Оба милые человеки
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Рыжая Белка
Тамара очень милая и обаятельная, очень настоящая.
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Люблю Женьку
Тома с юмором, всегда на позитиве.
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