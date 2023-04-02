Тамара Дербушева: «Насколько сложно бодаться по трассе с Казакевич? С ней и в комнате-то трудно бодаться»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала серебро в масс-старте на ЧР.

«Мне после стрельбища сказали, что сзади в 10 секундах, а потом так тихонько добавили: Ира (Казакевич), ха-ха. Поняла, что нужно убегать, сколько смогу, а если догонит, то уже держаться. Насколько сложно с ней бодаться по трассе? С ней и в комнате-то трудно бодаться. За что? Да так, шучу», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

«За печеньки и шоколадки», – добавила .