Казакевич о промахах в эстафете: «Давно не испытывала такого тремора в ногах, с ним не удалось справиться»

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

Казакевич выступала в составе сборной Свердловской области.

– Какие эмоции сейчас преобладают? Что удалось выиграть этап или что не удалось справиться со стрельбой стоя?

– Наверно, больше, что не удалось со стрельбой стоя справиться. Больше переживала за стрельбу лежа, потому что на пристрелке ветер был очень сложный, влево-вправо дуло. Были сомнения в «лежке», потому что в предыдущих гонках я справлялась лучше со стрельбой стоя. Но как показала эстафета, прежние ошибки еще присутствуют. Давно не испытывала такого тремора в ногах, с ним не удалось справиться.

– Но сегодня и ветер был посильнее, чем в предыдущие дни.

– Да, согласна. Сегодня очень сильный ветер. В основном люди сегодня ошибались лежа.

– Насколько довольны своим функциональным состоянием? Насколько удалось прибавить по сравнению с первыми гоночными днями?

– Состояние примерно такое же. Самым тяжелым был спринт, потому что я не смогла полноценно подготовиться к этому чемпионату России. Я выполняла скоростную работу в спринте, хотя до этого около недели вообще ничего не делала. Сейчас уже лучше.

– Насколько комфортен для вас второй этап?

– Любой этап комфортен, все зависит от обстоятельств. Чаще удавалось справляться, когда приходила в борьбе. Когда приходила одна, борьба с самим собой, это не получилось сегодня сделать, – сказала биатлонистка.