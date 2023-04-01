Казакевич о промахах в эстафете: «Давно не испытывала такого тремора в ногах, с ним не удалось справиться»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

Казакевич выступала в составе сборной Свердловской области.

– Какие эмоции сейчас преобладают? Что удалось выиграть этап или что не удалось справиться со стрельбой стоя?

– Наверно, больше, что не удалось со стрельбой стоя справиться. Больше переживала за стрельбу лежа, потому что на пристрелке ветер был очень сложный, влево-вправо дуло. Были сомнения в «лежке», потому что в предыдущих гонках я справлялась лучше со стрельбой стоя. Но как показала эстафета, прежние ошибки еще присутствуют. Давно не испытывала такого тремора в ногах, с ним не удалось справиться.

– Но сегодня и ветер был посильнее, чем в предыдущие дни.

– Да, согласна. Сегодня очень сильный ветер. В основном люди сегодня ошибались лежа.

– Насколько довольны своим функциональным состоянием? Насколько удалось прибавить по сравнению с первыми гоночными днями?

– Состояние примерно такое же. Самым тяжелым был спринт, потому что я не смогла полноценно подготовиться к этому чемпионату России. Я выполняла скоростную работу в спринте, хотя до этого около недели вообще ничего не делала. Сейчас уже лучше.

– Насколько комфортен для вас второй этап?

– Любой этап комфортен, все зависит от обстоятельств. Чаще удавалось справляться, когда приходила в борьбе. Когда приходила одна, борьба с самим собой, это не получилось сегодня сделать, – сказала биатлонистка.

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6 комментариев

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starichok77
психолога ей надо, уже в памяти зашита плохая стойка((
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Sutekh Hexen
У нее ствол ходит на стойке будь здоров, тут никакой тренер не поможет. Она уже никогда не научится стрелять стоя.
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Погладь быка
Давно, а промахи на стойке в каждой гонке.
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ОлЬчИк
Ире надо менять тренера по стрельбе
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Биатлонная зима
Казакевич учись стрелять, ведь у тебя получалось и вот опять.
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rashnew
давно? Ира, ты всегда испытываешь тремор в ногах на стойке
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