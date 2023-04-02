Латыпов о рекомендациях МОК: «Мы спортсмены, наше дело – тренироваться и бегать. Будем действовать так, как скажет руководство»

подвел итоги сезона и рассказал, как относится к рекомендациям МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

– Чемпионат России потихоньку заканчивается, пора уже подводить итоги сезона. Что скажешь про себя?

– Многие моменты получились, это радует. Но, конечно, надо подтягивать слабые места, прорабатывать многие моменты, чтобы не повторять ошибок, которые были в этом сезоне.

– Что бы ты улучшил в своей работе?

– Есть моменты в стрельбе, которые нужно исправлять. Особенно они проявлялись в начале сезона. Например, скорострельность местами была хорошей, местами – нет.

Это все надо улучшать, чтобы выходить на мировой уровень. На Кубке мира таких поблажек, которые проходят в России, не будет.

– Про мировой уровень. Много дискуссий насчет рекомендаций МОК. Ты, будучи спортсменом ЦСКА, как отреагировал на это?

– Знаешь, я бы не стал развернуто говорить об этом сейчас, потому что это только очередные рекомендации. Когда будет окончательный вердикт, тогда мы все вместе, всей страной, будем принимать решение.

Мы спортсмены, наше дело – тренироваться и бегать, поэтому будем действовать так, как скажет руководство.

Конечно, мы надеемся на положительное решение и возвращение на международные турниры, но если нет – ничего страшного, будем бегать и тренироваться так же в России, – сказал Латыпов.

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