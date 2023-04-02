Латыпов о рекомендациях МОК: «Мы спортсмены, наше дело – тренироваться и бегать. Будем действовать так, как скажет руководство»

Теги сборная России МОК Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов подвел итоги сезона и рассказал, как относится к рекомендациям МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

– Чемпионат России потихоньку заканчивается, пора уже подводить итоги сезона. Что скажешь про себя?

– Многие моменты получились, это радует. Но, конечно, надо подтягивать слабые места, прорабатывать многие моменты, чтобы не повторять ошибок, которые были в этом сезоне.

– Что бы ты улучшил в своей работе?

– Есть моменты в стрельбе, которые нужно исправлять. Особенно они проявлялись в начале сезона. Например, скорострельность местами была хорошей, местами – нет.

Это все надо улучшать, чтобы выходить на мировой уровень. На Кубке мира таких поблажек, которые проходят в России, не будет.

– Про мировой уровень. Много дискуссий насчет рекомендаций МОК. Ты, будучи спортсменом ЦСКА, как отреагировал на это?

– Знаешь, я бы не стал развернуто говорить об этом сейчас, потому что это только очередные рекомендации. Когда будет окончательный вердикт, тогда мы все вместе, всей страной, будем принимать решение.

Мы спортсмены, наше дело – тренироваться и бегать, поэтому будем действовать так, как скажет руководство.

Конечно, мы надеемся на положительное решение и возвращение на международные турниры, но если нет – ничего страшного, будем бегать и тренироваться так же в России, – сказал Латыпов. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий