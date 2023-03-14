Батманова о Кубке мира: «Как бы нас ни запугивали, что у них там суперскорости стрелковые и по дистанции, судя по всему, Латыпов поддерживает эту скорость»

сравнила уровень российских биатлонистов с выступающими на Кубке мира.

– Следите за Кубком мира по биатлону в этом сезоне? Смотрели чемпионат мира?

– Смотрели, потому что у нас есть Николай Степанович Загурский, который очень интересуется статистикой. Было интересно, когда он нам на тренировках говорит: «Симон стреляет за 23 секунды, а вы за 25-26», и все время думаешь, а как эти 23 выглядят? Включаешь, смотришь и понимаешь, что Степаныч врет (улыбается), потому что они стреляют 28-30.

И классно, что, когда захожу в аналитику, я вижу, что у нас никто не стреляет дольше тех же лидеров, которые бегут там. То есть мы, во-первых, стреляем одинаково, во-вторых, ладно бы у нас всегда были идеальные условия, у нас также непростая ветровая обстановка, тот же Ижевск, Уват или Ханты, да и Тюмень. Меня это очень радует.

Как бы нас ни запугивали тем, что у них там суперскорости стрелковые и по дистанции, но, судя по всему, Эдик у нас поддерживает эту скорость. А по скорострельности никто нашу не переплюнет, если посмотреть аналитику. Поэтому все в порядке, мы движемся вперед, какого-то большого провала по времени стрельбы нет.

Конечно, нужно стремиться стрелять быстрее, чем они, но поддерживать такой результат тоже очень важно.

– Вы думали, почему норвежцы в этом сезоне настолько сильны?

– Сложно оценивать, когда тебя там нет, и говорить, как бы они относительно нас смотрелись. Может быть, у нас Эдик Латыпов привозил бы им по 30 секунд (смеется), я утрирую, конечно. Нет смысла сравнивать разные места, разные погодные условия.

– Интересно, что на юниорском уровне норвежцы не выглядят на голову сильнее остальных.

– Вася (Томшин) часто об этом говорит, вроде они с тем же Лагрейдом выступали, почему он на IBU все выигрывает, а потом резко едет на мира и там все выигрывает? Кристиансен тоже так делает.

Мы просто все удивляемся и мало верим в то, что они тренируются значительно больше нас. Мы знаем, как мы тренируемся, и больше – просто некуда вместить. Летом стандартная тренировка три с половиной или четыре часа, плюс растяжка, сдача винтовок, чистка винтовок, тренаж – это одна тренировка. И вторая в районе двух с половиной часов. Тренироваться больше нет смысла.

Мы не понимаем, почему у норвежцев так. Мы слышали, что у них личный повар, психолог, может быть, все и состоит из этих тонкостей. Мы многое не знаем, поэтому сложно судить. Может быть, суперлыжи, суперврачи, не знаю.

Чаще всего Россия больше берет тренировками, а чем другие – непонятно, – сказала Батманова.