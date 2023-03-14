Батманова о Кубке мира: «Как бы нас ни запугивали, что у них там суперскорости стрелковые и по дистанции, судя по всему, Латыпов поддерживает эту скорость»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии Николай Загурский Эдуард Латыпов Анастасия Батманова Любовь Калинина Биатлон

Анастасия Батманова сравнила уровень российских биатлонистов с выступающими на Кубке мира.

– Следите за Кубком мира по биатлону в этом сезоне? Смотрели чемпионат мира?

– Смотрели, потому что у нас есть Николай Степанович Загурский, который очень интересуется статистикой. Было интересно, когда он нам на тренировках говорит: «Симон стреляет за 23 секунды, а вы за 25-26», и все время думаешь, а как эти 23 выглядят? Включаешь, смотришь и понимаешь, что Степаныч врет (улыбается), потому что они стреляют 28-30.

И классно, что, когда захожу в аналитику, я вижу, что у нас никто не стреляет дольше тех же лидеров, которые бегут там. То есть мы, во-первых, стреляем одинаково, во-вторых, ладно бы у нас всегда были идеальные условия, у нас также непростая ветровая обстановка, тот же Ижевск, Уват или Ханты, да и Тюмень. Меня это очень радует.

Как бы нас ни запугивали тем, что у них там суперскорости стрелковые и по дистанции, но, судя по всему, Эдик у нас поддерживает эту скорость. А по скорострельности никто нашу Любу Калинину не переплюнет, если посмотреть аналитику. Поэтому все в порядке, мы движемся вперед, какого-то большого провала по времени стрельбы нет.

Конечно, нужно стремиться стрелять быстрее, чем они, но поддерживать такой результат тоже очень важно.

– Вы думали, почему норвежцы в этом сезоне настолько сильны?

– Сложно оценивать, когда тебя там нет, и говорить, как бы они относительно нас смотрелись. Может быть, у нас Эдик Латыпов привозил бы им по 30 секунд (смеется), я утрирую, конечно. Нет смысла сравнивать разные места, разные погодные условия.

– Интересно, что на юниорском уровне норвежцы не выглядят на голову сильнее остальных.

– Вася (Томшин) часто об этом говорит, вроде они с тем же Лагрейдом выступали, почему он на IBU все выигрывает, а потом резко едет на Кубок мира и там все выигрывает? Кристиансен тоже так делает.

Мы просто все удивляемся и мало верим в то, что они тренируются значительно больше нас. Мы знаем, как мы тренируемся, и больше – просто некуда вместить. Летом стандартная тренировка три с половиной или четыре часа, плюс растяжка, сдача винтовок, чистка винтовок, тренаж – это одна тренировка. И вторая в районе двух с половиной часов. Тренироваться больше нет смысла.

Мы не понимаем, почему у норвежцев так. Мы слышали, что у них личный повар, психолог, может быть, все и состоит из этих тонкостей. Мы многое не знаем, поэтому сложно судить. Может быть, суперлыжи, суперврачи, не знаю.

Чаще всего Россия больше берет тренировками, а чем другие – непонятно, – сказала Батманова.

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5 комментариев

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Бартоломью Робертс
Какие к чёрту суперскорости? Там вчерашние КИБУшницы топ-20 оккупировали :о))
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starichok77
как в песне "жираф большой, ему видней"
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volga_olga
Мы не понимаем, почему у норвежцев так.
--
Да уж все всё сказали, почему у норвежцев так) Уже без стеснения.
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тоторо
мы говорит стреляем также как они и в пример калинину приводит, а Люба даже не сборной числится. проблема в том что также быстро как Люба в сборной больше никто не стреляет( ну в большинстве случаев Лариса еще. Настя до быстрой стрельбы вам еще расти и расти. Правилно Загурский вам говорит, учитесь за 23-25 сек проходить рубежи, это мировой стандарт уже, а не по 35-40 секунд как болшинство из вас стреляет
+1
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Hardy
🤣
+1
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