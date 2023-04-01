Наталия Шевченко: «У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось»

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

Шевченко выступала в составе сборной Свердловской области.

«Это моя первая биатлонная эстафета в карьере. Девчонки ничего не подсказывали, а сказали работать как обычно, не волноваться. Больше я их успокаивала.

У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось. Можно сказать, первая эстафета удалась», – сказала биатлонистка.