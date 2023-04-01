Наталия Шевченко: «У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось»

Теги сборная России жен чемпионат России Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

Шевченко выступала в составе сборной Свердловской области.

«Это моя первая биатлонная эстафета в карьере. Девчонки ничего не подсказывали, а сказали работать как обычно, не волноваться. Больше я их успокаивала.

У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось. Можно сказать, первая эстафета удалась», – сказала биатлонистка.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Наташа серьезно подходит к рубежам
Точно сегодня мало кто справился на каждом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Умница Наташа!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luna02
Молодец Настя!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rashnew
А Казакевич не справилась и ушла на 2 круга
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Толеген Еликеев
Надеюсь, что научится хорошо стрелять
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий