Наталия Шевченко: «У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось»
Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.
Шевченко выступала в составе сборной Свердловской области.
«Это моя первая биатлонная эстафета в карьере. Девчонки ничего не подсказывали, а сказали работать как обычно, не волноваться. Больше я их успокаивала.
У меня был тяжелый этап, тяжелая стойка, очень тряслись ноги. Думала, что пойду на круг, но обошлось. Можно сказать, первая эстафета удалась», – сказала биатлонистка.
Точно сегодня мало кто справился на каждом.