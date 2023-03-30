Наталия Шевченко: «У всех разные отношения с Вяльбе. Кто-то относится к ней как к маме, кто-то – как к строгому руководителю. Я относилась ко второму»
Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о взаимоотношениях с Еленой Вяльбе.
Шевченко ранее выступала в лыжных гонках. Спортсменка рассказала, что в 2021 году Вяльбе настояла на ее переходе из группы Юрия Бородавко в группу Егора Сорина.
– Расскажи, как ты попала в группу к Сорину?
– После года работы в группе Бородавко я не смогла выступить на чемпионате России в Тюмени и уехала домой. Когда уезжала, Юрий Викторович сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо, в следующем сезоне мы с тобой еще поработаем».
Я нахожусь дома, смотрю чемпионат России, и тут мне звонит тренер Валентин Литвинцев, который говорит: «Тебя не хотели брать ни в один из списков сборной команды, но в итоге внесли к Сорину».
Я вообще ничего не понимала, потому что еще позавчера говорила с Бородавко.
В связи с тем, что наступал олимпийский сезон, Елена Валерьевна сказала, чтобы в группе Юрия Викторовича должны быть только лидеры и молодежи быть не должно, чтобы тренер не распылялся.
– Не кажется ли тебе, что этот шаг на тот момент лишил молодых спортсменов возможности проявить себя в олимпийский сезон? Может быть, кто-то из вас попал бы в состав и составил бы конкуренцию за поездку на Игры.
– Возможно, да. Сам Юрий Викторович говорил, что мне нужно было поработать в его группе два года, чтобы появился результат.
Отмечу, что и после одного сезона с ним я стала гораздо увереннее на длинных дистанциях, развила способности в «классике». Ну сейчас уже что говорить...
– Юрий Викторович отстаивал твои интересы?
– Да, он вместе с Артемом Владимировичем Жмурко отстаивали меня на том тренерском совете. Хотели, чтобы я осталась, но Елена Валерьевна сказала «нет».
– Как после этого относилась к Елене Вяльбе?
– Я ни в коем случае не осуждаю ее, она — глава федерации, только она решает, кто и как будет тренироваться. Ее слово – закон. Мы должны только мириться с ситуацией. Некоторые спортсмены поддерживали меня, некоторые приняли нейтральную позицию.
– Для молодежи Вяльбе – это человек, которому нельзя сказать ни слова, или это добрая, почти как мама, женщина, с которой можно поделиться чем-то личным?
– У всех разные отношения с Еленой Валерьевной. Некоторые, действительно, относятся к ней, как к маме. Кто-то относится просто как строгому и справедливому руководителю. Я относилась больше ко второму.
Но, думаю, ей больше нравится скромная молодежь, чем дерзкая и в каких-то моментах невоспитанная. В первую очередь надо проявлять себя на лыжне, а не в соцсетях, словах и интервью, – сказала Шевченко.
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