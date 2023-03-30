Наталия Шевченко о Степановой: «Была подписана на нее в телеграме, но потом перестала. Не осуждаю, просто приняла для себя нейтральную ситуацию»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Вероника Степанова Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала об общении с Вероникой Степановой.

Шевченко ранее выступала в лыжных гонках.

– Степанова – однозначный лидер группы Сорина?

– Сейчас там появилась Елизавета Пантрина, которая сильно добавила в этом сезоне. Она очень круто смотрелась на чемпионате России. Думаю, что сейчас у них нет такого конкретного лидера в команде: все сильные.

– Вы со Степановой пересекались на юниорских соревнованиях?

– Нет, мы с ней впервые увиделись в Красногорске, по-моему, в конце 2019 года. Мы отбежали соревнования и сразу поехали на сбор, чтобы готовиться к первенству мира.

– Какое первое впечатление она произвела?

– Когда она пришла к нам в вакс-кабину, мы вообще не поняли, что за девчонка? Она была ниже ростом, такая маленькая и худенькая. Но потом, когда увидели ее на дистанции, поняли, какой потенциал у нее.

– А по характеру?

– Все люди меняются с возрастом. Мы с ней можем хорошо пообщаться, если увидимся, просто совместных интересов стало меньше.

– Ты не читаешь ее колонки?

– Была подписана на нее в Telegram, но потом перестала. Я ни в коем случае не хочу сказать, что не поддерживаю или осуждаю, чем она занимается, просто приняла для себя нейтральную ситуацию, – сказала Шевченко.

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

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