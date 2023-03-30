Бах о том, как будет определяться принадлежность спортсмена к военным: «Это очень сложный вопрос. Независимые панели должны рассмотреть каждый кейс в отдельности»

рассказал, как будет определяться принадлежность спортсмена к военным.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Это очень сложный вопрос. Мы запросили военных экспертов и спортивных экспертов. Эта рекомендация нужна для того, чтобы разделить тех, кто проходит обязательную военную службу, которая есть в России, и тех, кто прошел обязательную службу и по собственному желанию служит в армии. Именно это главная причина данной формулировки.

Поскольку вся система очень сложная, мы и рекомендуем международным федерациям получить ответ на данные вопросы от независимых панелей, они должны рассмотреть каждый кейс в отдельности и обеспечить гармоничный подход», – сказал глава МОК.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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