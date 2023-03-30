Бах о том, как будет определяться принадлежность спортсмена к военным: «Это очень сложный вопрос. Независимые панели должны рассмотреть каждый кейс в отдельности»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Биатлон

Томас Бах рассказал, как будет определяться принадлежность спортсмена к военным.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Это очень сложный вопрос. Мы запросили военных экспертов и спортивных экспертов. Эта рекомендация нужна для того, чтобы разделить тех, кто проходит обязательную военную службу, которая есть в России, и тех, кто прошел обязательную службу и по собственному желанию служит в армии. Именно это главная причина данной формулировки.

Поскольку вся система очень сложная, мы и рекомендуем международным федерациям получить ответ на данные вопросы от независимых панелей, они должны рассмотреть каждый кейс в отдельности и обеспечить гармоничный подход», – сказал глава МОК.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Какие ещё панели, #####?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Независимые панели из Польши будут? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ MoleculaRU
Бах сам даже не знает, как отделить спортсменов-военнослужащих от остальных спортсменов. Молодец! Держи очередные два стула
Да явно вообще-то он говорит: срочники = ОК, контрактники = not OK
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Шел бы ты сам на панель, товарищ Бах!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Беперщ
- Вы откуда?
- Я? С независимой панели...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Кто проходит обязательную военную службу, которая есть в России, и тех, кто прошел обязательную службу и по собственному желанию служит в армии.

Наивные иностранцы думают, что в России спортсмены уровня олимпийских сборников проходят срочную службу? ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
Подсказки для определения принимаются на банковский счёт МОК
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Петров и Баширов опять в пролете... с грустными моськами ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Гуглоперевод?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MoleculaRU
Бах сам даже не знает, как отделить спортсменов-военнослужащих от остальных спортсменов. Молодец! Держи очередные два стула
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Независимые панели? А если не Гуглом переводить?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий