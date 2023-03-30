Майгуров о словах про увольнение биатлонистов из силовых структур: «Меня не так поняли. Я не говорю, что это нужно обязательно делать, тут воля каждого»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России ОКР Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Виктор Майгуров объяснил свои слова про возможное увольнение биатлонистов из силовых структур.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Глава СБР заявил, что биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в соревнованиях.

«Конечно, меня не так поняли. Слова были выдернуты из контекста, а потом вся страна это обсуждает. Я начал с того, что мы поддерживаем позицию министерства спорта и Олимпийского комитета России по поводу того, что предъявленные критерии для нас неприемлемы.

Увольнение из армии или «Динамо» условно – личное дело каждого. Если бы это реально было единственным критерием, спортсмен, наверное, подумал бы. Я не говорю, что это нужно обязательно делать в случае спортсмена, тут воля каждого.

Думаю, что наша страна и наше руководство будут стремиться к тому, чтобы мы были допущены без каких-либо ограничений. Тем более что это ограничение выдуманное. Спортсмены многих стран являются военнослужащими. А мы чем хуже? Уверен, что это не будет единственным условием. Я за то, чтобы мы были допущены без каких-то там белых комбинезонов и прочих факторов.

Теоретически уволиться из армии можно – ты пишешь рапорт на увольнение. Возможно, есть какой-то срочный контракт, но это работа же. Могут заставить отработать какое-то время, в контракте все должно быть прописано», – сказал Майгуров.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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18 комментариев

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Игорь Мельников
Переобулся! Пусть едет добровольцем на передовую, смывать позор. А то на Камчатку собрался отдыхать, устал же!
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Павел Мельников
Ответ Кирилл Мефодий
Нет, говорит он не правильно. Сейчас время другое настало. Вот у мобилизованного в зоне СВО есть возможность разорвать контракт? Конечно, нет. Так почему у спортсмена-военнослужащего должна быть такая возможность? Тем более, спортсмен этот контракт подписывал абсолютно добровольно. Вот и служи Родине.
Ой, да, другое время, миропорядок поменялся, знаем, слышали уже. Хотите похоронить российский спорт? Вперед. Ответственность на Баха сбросим, и будем смотреть на спортивные достижения в конкуренции с китайскими друзьями.
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Кирилл Мефодий
Ответ Павел Мельников
Он ей и руководствовался. Все правильно он говорит.
Нет, говорит он не правильно. Сейчас время другое настало. Вот у мобилизованного в зоне СВО есть возможность разорвать контракт? Конечно, нет. Так почему у спортсмена-военнослужащего должна быть такая возможность? Тем более, спортсмен этот контракт подписывал абсолютно добровольно. Вот и служи Родине.
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Сергей Жарковский
Натурально слился!!!
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Viks
«Конечно, меня не так поняли. --- Как сказал - так и поняли. Надо всю жизнь учиться правильно формулировать и применять слова в соответствии с их общепринятым словарным смыслом, а не как тебе вздумается.
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maripous
Как сказал, так и поняли.
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Atsuktuvas
синдром Йоси Пригожина
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Olga.t
Чтобы не было "слова выдернуты из контекста", надо сначала подумать, а потом правильно выразить свою мысль.

Сейчас эти запоздалые оправдания смешны, хорошо что на нейросеть не перевёл))
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Павел Мельников
Ответ Игорь Бурлаченко
Заёрзал, заёрзал, сразу голову надо включать.
Он ей и руководствовался. Все правильно он говорит.
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filippa
саиое ужасное что 99% спортса точно такие же. стоит почитать по коментам. всегда булут недовольные с обеих строн. диванные войска.
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Digger86
Ответ Игорь Бурлаченко
Заёрзал, заёрзал, сразу голову надо включать.
он в неё ест
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Павел Мельников
В то же время важная мысль: это дело каждого спортсмена.
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Игорь Бурлаченко
Заёрзал, заёрзал, сразу голову надо включать.
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catcher69
и вообще это были нейросети !!!!!!!!!!!!!
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akrets
«Меня не так поняли. Это враги подбросили разумные мысли. Сам бы я так никогда не смог»
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Кот под ногами майора
Интересно, сам до этого дошел или сверху настучали?
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Pelerin
Затравили. Очень жаль спортсменов и Майгурова (
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Viks
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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