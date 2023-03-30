Майгуров о словах про увольнение биатлонистов из силовых структур: «Меня не так поняли. Я не говорю, что это нужно обязательно делать, тут воля каждого»

объяснил свои слова про возможное увольнение биатлонистов из силовых структур.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Глава СБР заявил, что биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в соревнованиях.

«Конечно, меня не так поняли. Слова были выдернуты из контекста, а потом вся страна это обсуждает. Я начал с того, что мы поддерживаем позицию министерства спорта и Олимпийского комитета России по поводу того, что предъявленные критерии для нас неприемлемы.

Увольнение из армии или «Динамо» условно – личное дело каждого. Если бы это реально было единственным критерием, спортсмен, наверное, подумал бы. Я не говорю, что это нужно обязательно делать в случае спортсмена, тут воля каждого.

Думаю, что наша страна и наше руководство будут стремиться к тому, чтобы мы были допущены без каких-либо ограничений. Тем более что это ограничение выдуманное. Спортсмены многих стран являются военнослужащими. А мы чем хуже? Уверен, что это не будет единственным условием. Я за то, чтобы мы были допущены без каких-то там белых комбинезонов и прочих факторов.

Теоретически уволиться из армии можно – ты пишешь рапорт на увольнение. Возможно, есть какой-то срочный контракт, но это работа же. Могут заставить отработать какое-то время, в контракте все должно быть прописано», – сказал Майгуров.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные