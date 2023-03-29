Васильев о словах Майгурова: «Уволиться для спортсменов – значит потерять зарплату. Нельзя соглашаться ни на какие условия»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России МОК Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев назвал некорректным заявление главы СБР Виктора Майгурова.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но при этом спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

Майгуров заявил: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием».

«Не понимаю, что имел в виду Виктор Майгуров. Уволиться для спортсменов – это значит потерять зарплату. А как они смогут обратно вернуться, учитывая, что многие из них военнослужащие и даже офицеры.

Нельзя соглашаться ни на какие условия. Кроме того, Майгуров должен соблюдать корпоративную этику. Если президент Олимпийского комитета России назвал все условия неприемлемыми, то заявления Майгурова являются некорректными.

А в следующий раз нам предложат ползать на коленях ради выступлений на Олимпиаде. Нам что, и это обсуждать?», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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15 комментариев

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Игорь Бурлаченко
Ответ 87mores
Цвет нации можно и в «Газпром» устроить, это не принципиально. Было бы указание
Указание уже есть, никто ни куда не поедет без флага и гимна если ты не заметил, тем более на таких условиях.
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encaro_one
Ответ Глеб Саратов
призовые за 30е место на КМ 200 евро (почти 17к потнынешнему курсу) - за одну гонку. по денежному довольствую у силовых структур надо смотреть на звание, занимаемую должность (хотя скорее всего спортсмены все за штатом числятся) и какой именно он/она мастер спорта. Где-то диапазон между 20к и 45к. За месяц. ну и у олимпийских призёров олимпийская стипендия; у сборников оклад в федерации; у региональных так же. кто более-менее прошаренный, у тех спонсорские контракты есть. то есть довольствия от ведомств, если они есть, явно не основной заработок
Эдик за 3 бронзы ОИ22 получил дополнительно 5,1 млн. руб. от минобороны, да еще и его тренеру дали миллион. Если это деньги фигня, то шикарно живёте.
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Игорь Бурлаченко
Ответ тоторо
я думаю решать самим спортсменам принимать ли им участие на ОИ или отказаться от военного звания и военных зарплат. Особенно это касается топ-спортсменов, не думаю, что армейская зарплата как то повлияет на их решение, у многих есть личные спонсоры, плюс региональные зарплаты, премии от национальной федерации, зарплаты от спортивных школ, пособия за МСМК. Да, тот кто представляет бедный регион и живет на армейскую зарплату, может и откажется от идеи ехать на ои, но думаю топ-спортсмены могут и пожертвовать армейским званием. для спортсмена с амбициями все таки спорт и достижения в нем на первом месте, а не принадлежность к условному цска
Конечно самим, только пусть учитывают при этом что кроме армейской зарплаты они потеряют и все остальные зарплаты и доплаты, и теперь пусть решают раз для них кроме денег ни что не указ.
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тоторо
Ответ Luna02
Не факт,что если прогнутся и откажутся от званий не скажут-поздно.Кроме того,как я поняла там будут какие-то комиссии,которые будут каждого"под лупой" рассматривать. И не факт,что сильнейшие поедут.
да склрее всего так и будет( а посему не видать нам наших на км и ои несколько лет( жаль, потерянное поколение будет
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тоторо
Ответ Глеб Саратов
вроде Колотова, которому международные особо и не светят, может и нет смысла увольняться
ну в принципе он мог бы побороться за попадание на кибу. тут уж выбирать ему придется
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Luna02
Ответ тоторо
я думаю решать самим спортсменам принимать ли им участие на ОИ или отказаться от военного звания и военных зарплат. Особенно это касается топ-спортсменов, не думаю, что армейская зарплата как то повлияет на их решение, у многих есть личные спонсоры, плюс региональные зарплаты, премии от национальной федерации, зарплаты от спортивных школ, пособия за МСМК. Да, тот кто представляет бедный регион и живет на армейскую зарплату, может и откажется от идеи ехать на ои, но думаю топ-спортсмены могут и пожертвовать армейским званием. для спортсмена с амбициями все таки спорт и достижения в нем на первом месте, а не принадлежность к условному цска
Не факт,что если прогнутся и откажутся от званий не скажут-поздно.Кроме того,как я поняла там будут какие-то комиссии,которые будут каждого"под лупой" рассматривать. И не факт,что сильнейшие поедут.
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Глеб Саратов
Ответ тоторо
естественно,возможно это хороший заработок только лишь для спортсменов из бедных регионов, типа Колотова, который 15тыщ зп получает от Пермского края
вроде Колотова, которому международные особо и не светят, может и нет смысла увольняться
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Ярик01
Ответ Глеб Саратов
призовые за 30е место на КМ 200 евро (почти 17к потнынешнему курсу) - за одну гонку. по денежному довольствую у силовых структур надо смотреть на звание, занимаемую должность (хотя скорее всего спортсмены все за штатом числятся) и какой именно он/она мастер спорта. Где-то диапазон между 20к и 45к. За месяц. ну и у олимпийских призёров олимпийская стипендия; у сборников оклад в федерации; у региональных так же. кто более-менее прошаренный, у тех спонсорские контракты есть. то есть довольствия от ведомств, если они есть, явно не основной заработок
Если бы было мало 45 тыс. ежемесячно к основному заработку добавить и получать мат.обеспечение, раннюю пенсию, возможно и оплату квартир, то спортсмены не подписывали бы и контракт с ВС?
Или из-за любви к Шойгу в надежде на встречу это сделали?
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тоторо
Ответ Глеб Саратов
призовые за 30е место на КМ 200 евро (почти 17к потнынешнему курсу) - за одну гонку. по денежному довольствую у силовых структур надо смотреть на звание, занимаемую должность (хотя скорее всего спортсмены все за штатом числятся) и какой именно он/она мастер спорта. Где-то диапазон между 20к и 45к. За месяц. ну и у олимпийских призёров олимпийская стипендия; у сборников оклад в федерации; у региональных так же. кто более-менее прошаренный, у тех спонсорские контракты есть. то есть довольствия от ведомств, если они есть, явно не основной заработок
естественно,возможно это хороший заработок только лишь для спортсменов из бедных регионов, типа Колотова, который 15тыщ зп получает от Пермского края
0
0
0
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Глеб Саратов
призовые за 30е место на КМ 200 евро (почти 17к потнынешнему курсу) - за одну гонку.
по денежному довольствую у силовых структур надо смотреть на звание, занимаемую должность (хотя скорее всего спортсмены все за штатом числятся) и какой именно он/она мастер спорта. Где-то диапазон между 20к и 45к. За месяц.
ну и у олимпийских призёров олимпийская стипендия; у сборников оклад в федерации; у региональных так же.
кто более-менее прошаренный, у тех спонсорские контракты есть.
то есть довольствия от ведомств, если они есть, явно не основной заработок
+1
-1
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тоторо
я думаю решать самим спортсменам принимать ли им участие на ОИ или отказаться от военного звания и военных зарплат. Особенно это касается топ-спортсменов, не думаю, что армейская зарплата как то повлияет на их решение, у многих есть личные спонсоры, плюс региональные зарплаты, премии от национальной федерации, зарплаты от спортивных школ, пособия за МСМК. Да, тот кто представляет бедный регион и живет на армейскую зарплату, может и откажется от идеи ехать на ои, но думаю топ-спортсмены могут и пожертвовать армейским званием. для спортсмена с амбициями все таки спорт и достижения в нем на первом месте, а не принадлежность к условному цска
0
-2
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Iuasamotu
Майгуров предлагает уволиться, как бы понарошку, на бумаге. А на самом деле никто никуда увольняться не будет
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Грустный Тролль
Ну, как бы Васильев сам признал, что все делается ради денег. А желание добиваться высот и всё такое явно где-то на вторых-третьих ролях)
+2
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87mores
Цвет нации можно и в «Газпром» устроить, это не принципиально. Было бы указание
0
-1
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tyuiop tyuiop
ахах, ну конечно за пару рублей готовы на все
а вы тут про спортивные амбиции, честь
💸 это единственное что их интересует
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