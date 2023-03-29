Васильев о словах Майгурова: «Уволиться для спортсменов – значит потерять зарплату. Нельзя соглашаться ни на какие условия»
Дмитрий Васильев назвал некорректным заявление главы СБР Виктора Майгурова.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но при этом спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.
Майгуров заявил: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием».
«Не понимаю, что имел в виду Виктор Майгуров. Уволиться для спортсменов – это значит потерять зарплату. А как они смогут обратно вернуться, учитывая, что многие из них военнослужащие и даже офицеры.
Нельзя соглашаться ни на какие условия. Кроме того, Майгуров должен соблюдать корпоративную этику. Если президент Олимпийского комитета России назвал все условия неприемлемыми, то заявления Майгурова являются некорректными.
А в следующий раз нам предложат ползать на коленях ради выступлений на Олимпиаде. Нам что, и это обсуждать?», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Или из-за любви к Шойгу в надежде на встречу это сделали?
по денежному довольствую у силовых структур надо смотреть на звание, занимаемую должность (хотя скорее всего спортсмены все за штатом числятся) и какой именно он/она мастер спорта. Где-то диапазон между 20к и 45к. За месяц.
ну и у олимпийских призёров олимпийская стипендия; у сборников оклад в федерации; у региональных так же.
кто более-менее прошаренный, у тех спонсорские контракты есть.
то есть довольствия от ведомств, если они есть, явно не основной заработок
а вы тут про спортивные амбиции, честь
💸 это единственное что их интересует