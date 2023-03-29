Васильев о словах Майгурова: «Уволиться для спортсменов – значит потерять зарплату. Нельзя соглашаться ни на какие условия»

назвал некорректным заявление главы СБР Виктора Майгурова.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но при этом спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

Майгуров заявил: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием».

«Не понимаю, что имел в виду Виктор Майгуров. Уволиться для спортсменов – это значит потерять зарплату. А как они смогут обратно вернуться, учитывая, что многие из них военнослужащие и даже офицеры.

Нельзя соглашаться ни на какие условия. Кроме того, Майгуров должен соблюдать корпоративную этику. Если президент Олимпийского комитета России назвал все условия неприемлемыми, то заявления Майгурова являются некорректными.

А в следующий раз нам предложат ползать на коленях ради выступлений на Олимпиаде. Нам что, и это обсуждать?», – сказал двукратный олимпийский чемпион.