Виктор Майгуров: «Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани»
Виктор Майгуров рассказал о календаре внутрироссийских соревнований в следующем сезоне.
«Мы утвердили календарь на следующий год, обсудили программу подготовки юношей, чем ранее никогда не занимались. Этот проект нацелен на Олимпиаду 2030 года.
Было 13 вопросов на исполкоме СБР, мы все утвердили большинством. Пропишем участие белорусских спортсменов, чтобы не было разногласий, как в этом сезоне.
Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани, мы в целом сократили число гонок в сезоне с 42 до 37.
Рязань можем провести в формате шоу-гонки, как это есть в Германии на стадионе «Шальке».
В следующем году главный старт – Спартакиада в Челябинской области», – сказал Майгуров.
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