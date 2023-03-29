Виктор Майгуров: «Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Спартакиада Виктор Майгуров Кубок Содружества Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о календаре внутрироссийских соревнований в следующем сезоне. 

«Мы утвердили календарь на следующий год, обсудили программу подготовки юношей, чем ранее никогда не занимались. Этот проект нацелен на Олимпиаду 2030 года.

Было 13 вопросов на исполкоме СБР, мы все утвердили большинством. Пропишем участие белорусских спортсменов, чтобы не было разногласий, как в этом сезоне.

Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани, мы в целом сократили число гонок в сезоне с 42 до 37.

Рязань можем провести в формате шоу-гонки, как это есть в Германии на стадионе «Шальке».

В следующем году главный старт – Спартакиада в Челябинской области», – сказал Майгуров. 

3 комментария

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Фарход Якубов
Чё,ты , Витёк,после слов Серпхвосьа испугался
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irina1980
Теперь зачем много гонок внутрироссийских планировать,вы же собираетесь на международные соревнования побеждать,даже,если придется кому-то уволиться из силовых структур,думаю,это не единственное условие,на которое согласятся биатлонисты.Вперед,с Губерниевым во главе вместо флага!
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тоторо
серый был услышан
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