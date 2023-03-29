Виктор Майгуров: «Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани»

рассказал о календаре внутрироссийских соревнований в следующем сезоне.

«Мы утвердили календарь на следующий год, обсудили программу подготовки юношей, чем ранее никогда не занимались. Этот проект нацелен на Олимпиаду 2030 года.

Было 13 вопросов на исполкоме , мы все утвердили большинством. Пропишем участие белорусских спортсменов, чтобы не было разногласий, как в этом сезоне.

остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани, мы в целом сократили число гонок в сезоне с 42 до 37.

Рязань можем провести в формате шоу-гонки, как это есть в Германии на стадионе «Шальке».

В следующем году главный старт – Спартакиада в Челябинской области», – сказал Майгуров.