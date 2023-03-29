Виктор Майгуров: «Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они смогут выдвинуть предложения, что нужно улучшить»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Кубок России Биатлон

Виктор Майгуров выступил за создание комитета спортсменов в российском биатлоне.

Глава СБР заявил, что спортсмены смогут выдвигать предложения по улучшению условий соревнований.

«По поводу увеличения призовых на этапах Кубка России никто не задавал вопросов, кроме журналистов, ха-ха. Если будут предложения – будут обсуждения.

Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они уже смогут выдвинуть предложения, что можно улучшить», – сказал глава Союза биатлонистов России.

Виктор Майгуров: «Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани»

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3 комментария

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Сергей Жарковский
То есть предлагаете спортсменам упасть перед вами на колени, чтобы вы подняли им призовые?
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тоторо
Ответ Klen2005
Вот эти «ха-ха» зачем писать?
вот мне тоже глаз режет эти "ха ха". вчера со сливко статья была ,тоже зачем то "ха ха" вставили. это интервью , а не повесть или рассказ с диалогами
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Klen2005
Вот эти «ха-ха» зачем писать?
+1
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+1
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