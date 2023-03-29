Виктор Майгуров: «Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они смогут выдвинуть предложения, что нужно улучшить»

Виктор Майгуров выступил за создание комитета спортсменов в российском биатлоне.

Глава СБР заявил, что спортсмены смогут выдвигать предложения по улучшению условий соревнований.

«По поводу увеличения призовых на этапах Кубка России никто не задавал вопросов, кроме журналистов, ха-ха. Если будут предложения – будут обсуждения.

Мы за то, чтобы был создан комитет спортсменов. Они уже смогут выдвинуть предложения, что можно улучшить», – сказал глава биатлонистов России.

Виктор Майгуров: «Кубок Содружества остается, хотим, чтобы в нем участвовали не только сборники, но и регионы. Под вопросом этап в Рязани»