Никита Поршнев: «Повезло, что лежа хорошо отстрелял, потому что стоя я не мог контролировать мишень. Первый раз такое было»
Никита Поршнев объяснил причину промахов в гонке преследования на чемпионате России.
«Мне сегодня мешали не эмоции, а в глазу какая-то... как зайчик, бывает, бегает. Я не знаю, почему, я пытался перед стартом промыть, но что-то... И я правым глазом прицеливался.
Повезло, что лежа хорошо отстрелял, потому что стоя я пришел и так же не мог контролировать мишень. Не знаю, с чем связано, первый раз такое было.
До последнего круга бежал не в полную силу, хотел на последнем круге выложиться и показать хорошую скорость. Но потом увидел, что Эдик (Латыпов) подъехал ко мне, он в подъем хорошо сработал и финиш тоже, поэтому второе место.
Я рассчитывал, что когда оторвусь, то на спуске ко мне никто не подъедет. Но сегодня так не получилось», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».
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