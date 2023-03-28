Никита Поршнев: «Повезло, что лежа хорошо отстрелял, потому что стоя я не мог контролировать мишень. Первый раз такое было»

Теги сборная России чемпионат России Никита Поршнев Матч ТВ Биатлон

Никита Поршнев объяснил причину промахов в гонке преследования на чемпионате России. 

«Мне сегодня мешали не эмоции, а в глазу какая-то... как зайчик, бывает, бегает. Я не знаю, почему, я пытался перед стартом промыть, но что-то... И я правым глазом прицеливался.

Повезло, что лежа хорошо отстрелял, потому что стоя я пришел и так же не мог контролировать мишень. Не знаю, с чем связано, первый раз такое было.

До последнего круга бежал не в полную силу, хотел на последнем круге выложиться и показать хорошую скорость. Но потом увидел, что Эдик (Латыпов) подъехал ко мне, он в подъем хорошо сработал и финиш тоже, поэтому второе место.

Я рассчитывал, что когда оторвусь, то на спуске ко мне никто не подъедет. Но сегодня так не получилось», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ». 

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