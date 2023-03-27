Максим Цветков: «На данный момент у меня не сказать, что какие-то суперкондиции. Много болел в этом сезоне, подготовка была скомкана»

Биатлонист Максим Цветков прокомментировал 5-е место в спринте на чемпионате России.

«Сегодня в гонке все получилось неплохо, для своего состояния пробежал хорошо. С «нолями» на рубежах мог быть и выше, но после болезни, может, еще не до конца успел вработаться.

Поршнев – сильный спортсмен, он и до этого побеждал в гонках, поэтому не сказать, что Никита меня сильно удивил. Видел его на тренировках, не сказать, что он был сильно готов, но сегодня гонку провел классную.

Последние дни погодка была довольно теплая, дождь прошел. Трасса мягкая, но снежный покров везде хороший, для всех условия одинаковые. На данный момент у меня форма оптимальная, не сказать, что какие-то суперкондиции. Много болел в этом сезоне, подготовка была скомкана.

Какие ожидания от исполкома МОК в вопросе допуска россиян на Олимпиаду? Никаких (улыбается)», – сказал Цветков.