Еремин о паузе в карьере: «Работал продавцом в магазине электронной техники. Не нашел себя в этом»

Биатлонист Роман Еремин рассказал, как работал продавцом в магазине электронной техники.

– У вас был период, когда вы чуть не завершили карьеру после дисквалификации в команде Казахстана. Тогда долго не тренировались?

– Не скажу, что весь этот период я совсем не тренировался. Может быть, я тренировался намного меньше, чем обычно. Это длилось около полугода. И какое-то время из этого я вообще не тренировался, где-то пару месяцев, когда я работал (улыбается).

– А кем вы работали?

– Уже в Новосибирске я работал продавцом в магазине электронной техники. Это была весна 2021 года.

– Получалось?

– Вот это одна из причин, почему захотелось назад. Потому что я не нашел себя в этом. Мне спорт нравится тем, что здесь ты постоянно находишься в движении и жизнь достаточно разнообразна. А там казалось, будто ты заперт в четырех стенах.

– Много времени понадобилось, чтобы вернуть свою форму после этого перерыва?

– Наверное, месяц были более дискомфортные ощущения от тренировок, было тяжело, потом с каждым месяцем я все больше и больше ощущал, что прежняя форма возвращается. Что касается соревнований, потребовалось больше года. Все-таки я бы не назвал свои выступления на Кубке России в прошлом сезоне удачными.

– Можно сказать, что это был самый сложный период в вашей карьере?

– Да. Наверное, не бывает периода тяжелее, чем когда ты принимаешь решение бросить свое любимое дело. И это можно отнести не только к спорту, а вообще к любому другому делу, которым ты горишь, занимаешься, а потом принимаешь решение отказаться от этого, – сказал Еремин.