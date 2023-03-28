Роман Еремин: «Каминский не тренирует, просто лишь бы тренировались, он продумывает все наперед, и тренировочный процесс превращается в продуманный план»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Эдуард Латыпов Роман Еремин Биатлон

Биатлонист Роман Еремин поделился впечатлениями от тренировок в группе Юрия Каминского.

– Плюсы в работе бок о бок с лидером сборной Латыповым чувствуются?

– Да, Эдик в каком-то смысле уникальный спортсмен, он очень мотивирован и ставит глобальные цели, так что ты волей-неволей начинаешь тоже смотреть в одну сторону с ним.

– Также в вашей команде работает и Лариса Куклина.

– Лариса тоже удивительный спортсмен в том плане, что она умеет чувствовать свой организм больше, чем все остальные в нашей группе. На нее любопытно смотреть как на члена команды, хочется перенять какие-то сильные стороны.

– Это ваш первый сезон в группе Каминского. Можете сформулировать, в чем его особенность как тренера?

– Наверное, в его уме. В том, что он не тренирует, просто лишь бы тренировались, он продумывает все наперед, и тренировочный процесс превращается не в какое-то ожидание непонятно чего, вдруг выстрелит, а вдруг нет, а в продуманный план, и ты невольно восхищаешься его работой, – сказал Еремин.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
первые хорошие слова о Каминском от своего подопечного, а то другие только критиковать могут😡 например Данил который заявил в тг что якобы до ЮМ у него была техника лучше😡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Жалко, что Серохвостов к Каминскому не вернётся. Такой бы спарринг был на тренировках - Латыпов, Еремин, Серохвостов, Мухамедзянов. Всем бы на пользу пошло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Хорошее интервью. Рада, что Роман попал в эту группу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий