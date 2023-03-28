Роман Еремин: «Каминский не тренирует, просто лишь бы тренировались, он продумывает все наперед, и тренировочный процесс превращается в продуманный план»

Биатлонист Роман Еремин поделился впечатлениями от тренировок в группе Юрия Каминского.

– Плюсы в работе бок о бок с лидером сборной чувствуются?

– Да, Эдик в каком-то смысле уникальный спортсмен, он очень мотивирован и ставит глобальные цели, так что ты волей-неволей начинаешь тоже смотреть в одну сторону с ним.

– Также в вашей команде работает и .

– Лариса тоже удивительный спортсмен в том плане, что она умеет чувствовать свой организм больше, чем все остальные в нашей группе. На нее любопытно смотреть как на члена команды, хочется перенять какие-то сильные стороны.

– Это ваш первый сезон в группе Каминского. Можете сформулировать, в чем его особенность как тренера?

– Наверное, в его уме. В том, что он не тренирует, просто лишь бы тренировались, он продумывает все наперед, и тренировочный процесс превращается не в какое-то ожидание непонятно чего, вдруг выстрелит, а вдруг нет, а в продуманный план, и ты невольно восхищаешься его работой, – сказал Еремин.