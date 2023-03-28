Роман Еремин: «В Казахстане люди, которые следят за биатлоном, смотрят в основном «Матч ТВ». Российскую сборную они тоже поддерживают»

Теги сборная России сборная Казахстана Матч ТВ Роман Еремин Биатлон

Роман Еремин рассказал об особенностях казахстанского биатлона.

– В чем отличие казахстанского и российского биатлона?

– В глобальности. Мне не хочется никого обижать, как-то сравнивая федерации, потому что уровень бюджета и внимания к биатлону разный. Все-таки в России биатлон – это один из самых популярных видов спорта, и здесь очень много болельщиков и больше сам масштаб происходящего.

В Казахстане нет такого количества тренировочных баз, как в России, там их по пальцам можно пересчитать, особенно тех, которые могут дотянуться до международного уровня. Есть Щучинск, где недавно прошел юниорский и юношеский чемпионат мира по биатлону, но в России таких баз гораздо больше.

Соответственно, из-за этого в России больше людей занимаются биатлоном и конкуренция выше, и все это перерастает в более объемную систему.

– В Казахстане проходят внутренние соревнования?

– Да, но их гораздо меньше. У мужчин принимают участие около 15-20 спортсменов. Всю взрослую мужскую часть биатлона Казахстана можно увидеть на Кубке IBU и Кубке мира – если их всех посчитать, это и будет общее количество биатлонистов. Это небольшая федерация.

– В Казахстане биатлон смотрят?

– Сейчас, наблюдая со стороны, я вижу, что он начинает приобретать большую популярность за счет развития социальных сетей федерации, в этом плане они молодцы. В Казахстане прошёл юниорский чемпионат мира, может быть, это даст глобальный толчок в развитии федерации.

В основном люди, которые следят за биатлоном, смотрят «Матч ТВ». То есть они болеют за ту страну, в которой живут, но так как они смотрят российское телевидение, российскую сборную они тоже поддерживают, – сказал биатлонист.

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1 комментарий

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Alex1104
Не Щучинск, понятно, а Боровое. Прекрасное место. Сказочная природа.
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