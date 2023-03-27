Михаил Шашилов: «Есть большое желание вернуться на Кубок мира. Думаю, нас выпустят из изоляции и будем биться за медали на следующей Олимпиаде»

считает, что российских спорстсменов допустят к Олимпиаде-2026.

«У нас есть большое желание вернуться на Кубок мира, большое желание посетить еще одну , появились новые цели. Может быть, не одну Олимпиаду, посмотрим.

В Свердловской области растет очень хорошая молодежь, хочется довести их до высокого уровня. Пропуск этого сезона не так критичен, следующий сезон будет гораздо более критичным.

Мы очень много болеем, это большая проблема. Надо сделать выводы. Она накладывается на все в биатлоне.

На Кубке мира столько не болели, даже в коронавирусные времена не болели столько. Думаю, нас выпустят из изоляции и будем биться за медали на следующей Олимпиаде», – отметил тренер российских биатлонисток.