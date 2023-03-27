Михаил Шашилов: «Лыжникам и биатлонистам надо дружить, соревноваться, проводить совместные гонки и сборы»

считает, что лыжникам и биатлонистам нужно проводить совместные гонки.

Ранее биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина выступили на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Лыжникам и биатлонистам надо дружить, соревноваться. Нужно проводить совместные гонки и сборы. Сильнейших лыжниц (биатлонисткам) не подергать. Средний состав – почему нет. Готова ли наша группа выступать в отдельных стартах в лыжных гонках? Однозначно.

Время от Тюмени до Ханты‑Мансийска мы находились в Сочи, 12 дней. Каждая группа выполняла свою программу. Были небольшие проблемы: и приехали с температурой, пропустили неделю тренировок. Сегодня они в порядке, каждая отдаст все силы», – сказал тренер.