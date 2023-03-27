Михаил Шашилов: «Лыжникам и биатлонистам надо дружить, соревноваться, проводить совместные гонки и сборы»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Биатлон

Михаил Шашилов считает, что лыжникам и биатлонистам нужно проводить совместные гонки.

Ранее биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина выступили на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Лыжникам и биатлонистам надо дружить, соревноваться. Нужно проводить совместные гонки и сборы. Сильнейших лыжниц (биатлонисткам) не подергать. Средний состав – почему нет. Готова ли наша группа выступать в отдельных стартах в лыжных гонках? Однозначно.

Время от Тюмени до Ханты‑Мансийска мы находились в Сочи, 12 дней. Каждая группа выполняла свою программу. Были небольшие проблемы: Казакевич и Дербушева приехали с температурой, пропустили неделю тренировок. Сегодня они в порядке, каждая отдаст все силы», – сказал тренер.

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5 комментариев

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Биатлонная зима
Если только летом, а не зимой ( на роллерах)
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varankin.andrew
Ответ Александр Охотко
А лыжникам это зачем? Против дохлых биатлонистов только попадание в 30 натренируешь. Только если сбр полностью будет оплачивать сборы лыжников
Щас Устюгов там биатлонистам марофон сольёт и до следующего года будут разговоры как биатлон лыжи укатывает)))
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притвиц
Насчет сборов правильно , а гонки большого смысла нет, разве что потешить самолюбие в случае хорошего результата.
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Iuasamotu
Ну, у лыжников и выхода нет другого, кроме как дружить с вооружёнными биатлонистами.
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Александр Охотко
А лыжникам это зачем? Против дохлых биатлонистов только попадание в 30 натренируешь. Только если сбр полностью будет оплачивать сборы лыжников
+1
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