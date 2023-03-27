Юрий Каминский: «В нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «теплыми» лыжами»

Тренер Юрий Каминский рассказал о проблемах в лыжами для теплой погоды в его группе.

Сегодня Эдуард Латыпов занял третье место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Расстроен немножко, Латыпов должен выигрывать. Самый главный соперник – он сам, на сегодня так. Поршнев? Не могу отделять фактор подготовки лыж и сами лыжи.

В нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «теплыми» лыжами. Перед Олимпиадой мы подбирали «холодные». В этом году получили не очень качественные. В Раубичах в такую погоду Латыпов бежал на чужих лыжах», – сказал Каминский.