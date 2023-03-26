Гимнастка Полстяная о нейтральном статусе: «И без символики можно доказывать, что мы сильные. Занимать законные места, как бы это ни хотели изменить санкциями»

Гимнастка Елизавета Полстяная высказалась о санкциях против российских спортсменов.

– Как вы считаете, стоит ли россиянкам ехать на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом, если не будет иной возможности?

– Думаю, что да. Если появится малейший шанс, надо ехать и с гордостью представлять свою страну. Потому что в любом случае все знают, откуда этот спортсмен.

Безусловно, важно иметь флаг за спиной и петь гимн на пьедестале. Но и без символики можно показывать и доказывать, что мы сильные. Занимать свои законные места. Как бы это ни хотели изменить санкциями, – заявила она.

Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах. В прошлом году гимнастка заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта. Сейчас она вернулась в Москву, где работает тренером.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают