Евгения Буртасова: «Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать»
Биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, готова ли она выступать в нейтральном статусе.
«Почему я должна что-то говорить (главе Международного олимпийского комитета Томасу) Баху?
Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать. Все и так знают, что я Буртасова», – сказала биатлонистка.
Может сама себе оплатить сборы, экипировку, лыжи, винтовки, не получать зарплату и представлять саму себя на мировой арене? Тогда вперед, под флагом Буртасовой!