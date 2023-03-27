Евгения Буртасова: «Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать»

Теги сборная России жен МОК Томас Бах Евгения Буртасова (Павлова) Биатлон

Биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, готова ли она выступать в нейтральном статусе.

«Почему я должна что-то говорить (главе Международного олимпийского комитета Томасу) Баху?

Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать. Все и так знают, что я Буртасова», – сказала биатлонистка.

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2 комментария

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volga_olga
Женя за время отсутствия нашла себе богатого спонсора?

Может сама себе оплатить сборы, экипировку, лыжи, винтовки, не получать зарплату и представлять саму себя на мировой арене? Тогда вперед, под флагом Буртасовой!
+3
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0
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Евгений Яшугин
Правильно, Евгения!
+3
-4
-1
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