Евгения Буртасова: «Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать»

Биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, готова ли она выступать в нейтральном статусе.

«Почему я должна что-то говорить (главе Международного олимпийского комитета Томасу) Баху?

Если нас допустят до международных соревнований, я буду только рада. Неважно, под флагом или без будем выступать. Все и так знают, что я Буртасова», – сказала биатлонистка.