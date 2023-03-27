Евгения Буртасова: «Как удалось сохранить стрельбу после перерыва? Ну просто увидел черненькую – нажал»

Биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала 4-е место в спринте на чемпионате России.

– Феноменальные ощущения. Я скучала – по атмосфере, по соревнованиям, по тому, как преодолевать себя, по финишному кругу, потерпеть на стрельбе. Спасибо болельщикам, хотя тут немного народа, но все равно очень приятно.

– Как удалось сохранить стрельбу после перерыва почти в 3-4 месяца?

– Ну просто увидел черненькую – нажал. У меня никогда с таким проблем не было: увидел – нажал, и все. Главное – максимально сконцентрироваться, отработать, мы же всю жизнь стреляем. Почему не сделать то, что ты делаешь каждый день?

Кто мне помогал готовиться с февраля, с тем я и приехала сюда – с Валерием Владимировичем Ивановым. Меня ведут, пристреливают. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, что не будет никаких разборок – я спокойно буду готовиться с тренером.

Я кайфанула у него тренироваться, мне больше понравилось, чем раньше было такое отношение, что ты все знаешь, умеешь – иди.

Не обидно быть 4-й. Я думала, что хорошо бы зайти в топ-10, чтобы напомнить о себе людям, но тут пришлось маленечко пофеерить. Поборемся еще – и сингл-микст, и в масс-старт, думаю, попаду.

Этот сезон я полностью посвятила здоровью. Думала, что даже не приеду сюда. Так получилось, что я решила все проблемы побыстрее – и вот. Состояние сейчас хорошее.

– То, что вы сразу 4-я после перерыва, говорит о том, что это вы сильная или наш женский биатлон слабый?

– Думаю, на это будут отвечать тренеры. Я просто готовилась, провела очень большую работу. Хотела доказать себе, что я это делаю не зря.

Я бы потренировалась с Ивановым (а не со сборной), потому что эти два месяца мне было крайней интересно с ним работать. Каждая тренировка давала мне что-то новое, я росла, – сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».