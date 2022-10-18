Юлия Ступак: «Мне очень понравилось тренироваться с Казакевич. Это давно устаревший миф, что лыжники сильнее биатлонистов функционально»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак поделилась мнением о тренировках с биатлонисткой Ириной Казакевич.
В июле Казакевич проводила сбор с лыжниками из группы Юрия Бородавко в Архангельской области. В августе она вернулась к тренировкам под руководством Михаила Шашилова.
«Мне очень понравилось с Ирой тренироваться. Она очень добрая, открытая и душевная. Я таких людей очень люблю и искренне надеюсь, что все у нее будет хорошо и все медальки заработает, которые желает.
Это давно устаревший миф, когда говорили, что лыжники сильнее биатлонистов именно функционально. Конечно, это не так. Мировая элита это доказывает, мы пересекаемся с ними на некоторых соревнованиях.
Они давно начали показывать силу. Хорошая тенденция, что биатлонисты набирают и скорость, и функцию», – сказала Ступак.
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