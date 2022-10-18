Спицов о Казакевич на сборе с лыжниками: «Она изрядно удивляла нас, даже на силовых вставках выглядела сильнее, чем некоторые наши девчонки»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Денис Спицов рассказал о тренировках с биатлонисткой Ириной Казакевич.

В июле Казакевич проводила сбор с лыжниками из группы Юрия Бородавко в Архангельской области. В августе она вернулась к тренировкам под руководством Михаила Шашилова.

«Она изрядно удивляла нас, даже на силовых вставках она выглядела сильнее, чем некоторые наши девчонки.

Ира уничтожила стереотип, что биатлонисты не могут делать длинные силовые тренировки. Она была довольно подготовлена к нашей команде и работе», – отметил Спицов.