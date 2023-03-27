Сергей Башкиров: «На текущий момент Логинов заканчивает реабилитацию. Саня настроен по-боевому работать дальше»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о состоянии Александра Логинова.

Ранее Логинов досрочно завершил сезон по состоянию здоровья.

«На самом деле, у Александра получился очень напряженный сезон в плане и подготовительного периода, и в общем не задалось практически с самого начала в плане соревновательном.

На текущий момент Саня заканчивает реабилитацию. В разговоре с ним – Саня настроен по-боевому работать дальше.

Проблемы с [артериальным] давлением? У Сани сейчас, насколько я знаю, с этим все устаканилось, и в дальнейшем он готов работать дальше», – сказал Сергей Башкиров в эфире «Матч ТВ».