Сергей Башкиров: «Проблемки, которые есть у Логинова, уже решены. Самочувствие у него стабильное, Александр приступил к тренировкам»
Тренер мужской сборной России Сергей Башкиров рассказал о состоянии Александра Логинова.
Биатлонист пропустил многие гонки в текущем сезоне по состоянию здоровья.
– Какая ситуация со здоровьем Александра Логинова? Мы ещё увидим его в этом сезоне?
– Те проблемки, которые у него есть, уже решены. Самочувствие у него стабильное, и Александр приступил к тренировкам.
Насколько он будет готов выступать в этом сезоне, пока сложно сказать, но я надеюсь, что к чемпионату России в Ханты-Мансийске он будет в строю, – сказал Башкиров.
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