Максим Кугаевский: «У Логинова были проблемы с артериальным давлением. Саша устал от обследований, хочет скорее вернуться и выступать»

Теги сборная России Кубок России Александр Логинов Максим Кугаевский Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов испытывает проблемы с артериальным давлением и проходит обследования, сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

– Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению.

Думаю, прошлый олимпийский сезон тоже оставил свой отпечаток. В этом году он столько перенес болезней, на моей памяти за последние пять лет такого не было.

– В чем конкретно заключается проблема?

– Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне.

Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать, – сказал Кугаевский. 

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3 комментария

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Погладь быка
Аккуратнее надо Саше с препаратами. Многие немки в 25 лет карьеру завершают, чтобы не добивать организм химией. А Саше все-таки уже далеко не 25.
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тоторо
последствия вакцины
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volga_olga
Здоровья Саше и скорейшего возвращения. Когда он в форме, гонки, конечно, интереснее.
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