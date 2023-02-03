Максим Кугаевский: «У Логинова были проблемы с артериальным давлением. Саша устал от обследований, хочет скорее вернуться и выступать»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов испытывает проблемы с артериальным давлением и проходит обследования, сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

– Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению.

Думаю, прошлый олимпийский сезон тоже оставил свой отпечаток. В этом году он столько перенес болезней, на моей памяти за последние пять лет такого не было.

– В чем конкретно заключается проблема?

– Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне.

Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать, – сказал Кугаевский.

Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов