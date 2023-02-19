Сергей Башкиров: «Логинов практически восстановился после своих проблем. Надеюсь, что в марте мы его увидим»

Теги сборная России чемпионат России Сергей Башкиров Александр Логинов Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о состоянии чемпиона мира Александра Логинова.

Спортсмен пропускал многие гонки в нынешнем сезоне по состоянию здоровья.

«Александр Логинов сейчас практически восстановился после своих проблем. Приступил к тренировкам. Надеюсь, что в марте мы его увидим.

По поводу Кубка Содружества еще рано думать, а на чемпионате России должен выступить», – сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Биатлонная зима
Ждём Саню на гонках
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michaeli
Ответ volga_olga
Печально, весь сезон по сути отсутствует. Пусть хоть к ЧР подготовится хорошо.
Да ладно, думаю по факту он закончил. К чему ему готовиться - Олимпиаду он увидит только по телевизору (даже если Россию допустят - в 34 года он туда не попадёт)
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volga_olga
Печально, весь сезон по сути отсутствует. Пусть хоть к ЧР подготовится хорошо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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