Сергей Башкиров: «Логинов практически восстановился после своих проблем. Надеюсь, что в марте мы его увидим»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о состоянии чемпиона мира Александра Логинова.

Спортсмен пропускал многие гонки в нынешнем сезоне по состоянию здоровья.

«Александр Логинов сейчас практически восстановился после своих проблем. Приступил к тренировкам. Надеюсь, что в марте мы его увидим.

По поводу Кубка Содружества еще рано думать, а на чемпионате России должен выступить», – сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».