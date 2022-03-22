«Матч ТВ» в прямом эфире покажет чемпионаты России по биатлону и лыжным гонкам

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал покажет чемпионаты России по биатлону и лыжным гонкам. 

«Постепенно заканчивается зимний сезон. Ведущие российские лыжники и биатлонисты страны будут бороться за звание чемпионов страны. На следующей неделе мы покажем гонки в Тюмени и Сыктывкаре в прямом эфире на «Матче»!

Также в нашем эфире запланировано множество футбольных матчей, включая РПЛ и Серию А, решающие матчи КХЛ, волейбол, профессиональный бокс и многое другое», – написал Тащин в талерам-канале. 

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре, чемпионат России по биатлону – с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.

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