«Матч ТВ» в прямом эфире покажет чемпионаты России по биатлону и лыжным гонкам

Генеральный продюсер сообщил, что канал покажет чемпионаты России по биатлону и лыжным гонкам.

«Постепенно заканчивается зимний сезон. Ведущие российские лыжники и биатлонисты страны будут бороться за звание чемпионов страны. На следующей неделе мы покажем гонки в Тюмени и Сыктывкаре в прямом эфире на «Матче»!

Также в нашем эфире запланировано множество футбольных матчей, включая РПЛ и Серию А, решающие матчи КХЛ, волейбол, профессиональный бокс и многое другое», – написал Тащин в талерам-канале.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре, чемпионат России по биатлону – с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.