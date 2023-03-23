Бородавко о серебре Носковой на лыжном ЧР: «Достойно прошла гонку, молодец! Но я не могу сказать, что впечатлила»

Теги сборная России жен сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Юрий Бородавко считает, что биатлонистке Екатерине Носковой не стоит переходить в лыжи.

Накануне Носкова взяла серебро в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

– Носкова впечатлила вас?

– Екатерина достойно прошла гонку, молодец! Но я не могу сказать, что впечатлила. Для этого нужно было показать что-то неординарное.

– Может, Носкову позвать в лыжные гонки насовсем?

– Я не думаю, что стоит это делать. Все-таки гонка коньком на 10 километров показала, что биатлонисту не так-то просто переключиться. Биатлон – это не лыжные гонки, у нас есть своя специфика, к которой нужно готовиться многие годы.

– Вообще, нужен ли такой опыт, когда биатлонисты периодически выступают в лыжных гонках и даже завоевывают медали? Или каждый должен заниматься своим делом?

– Лыжи и биатлон – это родственные виды спорта. В лыжных гонках как биатлонисты, так и биатлонистки могут повысить свои функциональные качества, проверить свои лыжные возможности. Я только приветствую это.

Можем же не только вместе на соревнованиях выступать, но и совместные тренировки проводить, как это было в советские времена, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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1 комментарий

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Andrey Novikov
Юрика впечатлить трудно, он уже столько повидал! А для биатлонисток коньковый спринт и пятёрка на эстафете больше всего подходят. Биатлонистам и эстафета не подходит, десятка, это слишком:-))
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