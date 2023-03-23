Бородавко о серебре Носковой на лыжном ЧР: «Достойно прошла гонку, молодец! Но я не могу сказать, что впечатлила»

Юрий Бородавко считает, что биатлонистке Екатерине Носковой не стоит переходить в лыжи.

Накануне Носкова взяла серебро в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

– Носкова впечатлила вас?

– Екатерина достойно прошла гонку, молодец! Но я не могу сказать, что впечатлила. Для этого нужно было показать что-то неординарное.

– Может, Носкову позвать в лыжные гонки насовсем?

– Я не думаю, что стоит это делать. Все-таки гонка коньком на 10 километров показала, что биатлонисту не так-то просто переключиться. Биатлон – это не лыжные гонки, у нас есть своя специфика, к которой нужно готовиться многие годы.

– Вообще, нужен ли такой опыт, когда биатлонисты периодически выступают в лыжных гонках и даже завоевывают медали? Или каждый должен заниматься своим делом?

– Лыжи и биатлон – это родственные виды спорта. В лыжных гонках как биатлонисты, так и биатлонистки могут повысить свои функциональные качества, проверить свои лыжные возможности. Я только приветствую это.

Можем же не только вместе на соревнованиях выступать, но и совместные тренировки проводить, как это было в советские времена, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.