Ишмуратова о запрете фтора для лыж: «Инициатива очень хорошая, но как они будут контролировать выполнение – очень важный вопрос»

Теги Светлана Ишмуратова Биатлон

Светлана Ишмуратова высказалась о запрете фторсодержащих средств для подготовки лыж.

«Это, конечно же, хорошее предложение. Потому что это защита природы.

Другое дело, как они будут контролировать этот момент. Да, запретили, но все равно команды‑то... Все равно у кого‑то какие‑то заначки остались. Не факт, что они не будут использовать это на соревнованиях.

Так что инициатива о запрете (фторсодержащих парафинов) очень хорошая, но как они будут контролировать выполнение – очень важный вопрос», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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6 комментариев

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velesss
Да уж будут , о чем они написали что в течении сезона тестировали прибор, они то его сделают это не РФ и не СССР которые лыжи то не могут сделать десятки лет, Кремль и те итальянцы строили, так что мадам Ишмуратова успокойтесь, поймают и лыжи, как в свое время поймали многих наших. Еще ничего не стало действовать, а "свекровь" уже начинает думать будет ли ее сноха изменять ее сыну, всегда все по себе судят.
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NoWar
Собачек натренируют на поиск фтора и все дела. Собакам доверять можно.
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Alex1104
Ответ Iuasamotu
Перед выходом в стартовую зону будут брать "мазки", вот и весь контроль.
А потом начнется: "фтор попал на лыжи в результате обильного обмена жидкостями при сексе", "Фтор был в составе гигиенической помады" et cetera...
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Iuasamotu
Перед выходом в стартовую зону будут брать "мазки", вот и весь контроль.
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Mohnatiy
Пробы будут брать? Почти как допинг для лыж 😁
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Alex1104
Как? Избирательно, понятное дело.
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