Ишмуратова о запрете фтора для лыж: «Инициатива очень хорошая, но как они будут контролировать выполнение – очень важный вопрос»

высказалась о запрете фторсодержащих средств для подготовки лыж.

«Это, конечно же, хорошее предложение. Потому что это защита природы.

Другое дело, как они будут контролировать этот момент. Да, запретили, но все равно команды‑то... Все равно у кого‑то какие‑то заначки остались. Не факт, что они не будут использовать это на соревнованиях.

Так что инициатива о запрете (фторсодержащих парафинов) очень хорошая, но как они будут контролировать выполнение – очень важный вопрос», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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