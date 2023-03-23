Светлана Ишмуратова: «Главный ориентир по скорости передвижения для биатлонистов – лыжники. Надо тянуться за ними»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Светлана Ишмуратова высказалась о выступлении биатлонисток в лыжных гонках.

Накануне Екатерина Носкова в паре с Аленой Перевозчиковой завоевала серебро чемпионата России в командном спринте.

«Конечно же, это очень хорошо. Девчонки молодцы. Они поборолись, и у них получилось. Очень рада за них.

То, что девчонки показывают высокие скорости, это прекрасно. Все‑таки век в биатлоне сейчас скоростной. Поэтому, конечно, я рада, что биатлонистки пытаются конкурировать с лыжницами.

Вообще, главный ориентир по скорости передвижения для биатлонистов – лыжники. Надо тянуться за ними. Так что поздравляю», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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3 комментария

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Илья Филиппов
Ответ Биатлонная зима
Особенно это показала биатлонистка Носкова, выступившая вместе с лыжницами( 2 место и 21)
Она рвет Мекрюкову по скорости ,а вот Пантрину не может,хотя тут 2 года разницы,а заслуги в принципе идентичные,по бронзе в профильном спринтерском виде в Люгне
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justbored
Ответ Биатлонная зима
Особенно это показала биатлонистка Носкова, выступившая вместе с лыжницами( 2 место и 21)
а должна была выйти и всех непряевых порвать?
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Биатлонная зима
Особенно это показала биатлонистка Носкова, выступившая вместе с лыжницами( 2 место и 21)
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