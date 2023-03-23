Светлана Ишмуратова: «Главный ориентир по скорости передвижения для биатлонистов – лыжники. Надо тянуться за ними»
Светлана Ишмуратова высказалась о выступлении биатлонисток в лыжных гонках.
Накануне Екатерина Носкова в паре с Аленой Перевозчиковой завоевала серебро чемпионата России в командном спринте.
«Конечно же, это очень хорошо. Девчонки молодцы. Они поборолись, и у них получилось. Очень рада за них.
То, что девчонки показывают высокие скорости, это прекрасно. Все‑таки век в биатлоне сейчас скоростной. Поэтому, конечно, я рада, что биатлонистки пытаются конкурировать с лыжницами.
Вообще, главный ориентир по скорости передвижения для биатлонистов – лыжники. Надо тянуться за ними. Так что поздравляю», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
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