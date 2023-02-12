Светлана Ишмуратова: «Фуркад видит немножко дальше, чем другие. От неучастия наших спортсменов никто не выигрывает»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона , выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«Молодец! Имеет свое мнение. Фуркад видит немножко дальше, чем другие. Мы понимаем, что спорт вне политики, но в то же время в политике. Но соревноваться все должны в равных условиях. Потому что олимпийская хартия как раз нам все это прописывает: одни условия, без дискриминации. А то начинается, что флаг и гимн заберут...

Но приятно, что все‑таки Фуркад выступил с таким заявлением. Прислушаются ли к его мнению? Не знаю. Решения принимает МОК, а , мы понимаем, это все‑таки коммерческая организация, которая мало смотрит в нашу сторону. Но будем надеяться, что какой‑то разум возобладает, и они примут правильное решение.

От неучастия наших спортсменов никто не выигрывает. Ни наша страна, ни другие страны. И болельщики тоже страдают. Потому что хочется видеть конкуренцию, а в некоторых видах спорта наши спортсмены – фавориты. В общем, теряют от этого все», – сказала Ишмуратова.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»