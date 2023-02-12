Светлана Ишмуратова: «Фуркад видит немножко дальше, чем другие. От неучастия наших спортсменов никто не выигрывает»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.
«Молодец! Имеет свое мнение. Фуркад видит немножко дальше, чем другие. Мы понимаем, что спорт вне политики, но в то же время в политике. Но соревноваться все должны в равных условиях. Потому что олимпийская хартия как раз нам все это прописывает: одни условия, без дискриминации. А то начинается, что флаг и гимн заберут...
Но приятно, что все‑таки Фуркад выступил с таким заявлением. Прислушаются ли к его мнению? Не знаю. Решения принимает МОК, а МОК, мы понимаем, это все‑таки коммерческая организация, которая мало смотрит в нашу сторону. Но будем надеяться, что какой‑то разум возобладает, и они примут правильное решение.
От неучастия наших спортсменов никто не выигрывает. Ни наша страна, ни другие страны. И болельщики тоже страдают. Потому что хочется видеть конкуренцию, а в некоторых видах спорта наши спортсмены – фавориты. В общем, теряют от этого все», – сказала Ишмуратова.
Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»
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