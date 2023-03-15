Ишмуратова о словах Большунова про биатлон: «Нужно не только желание, но и умение перекроить свои мозги»

высказалась о перспективах в биатлоне.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что не против попробовать себя в новом виде спорта.

— Получится ли у Александра в биатлоне? Почему нет? Это надо пробовать. У него очень хорошая крейсерская скорость на дистанции. Но очень много лыжников, которые пытались переходить в биатлон, но не у всех получалось. Поэтому здесь нужно не только желание, но и умение перекроить свои мозги.

Потому что, допустим, при подходе к стрельбищу гасится скорость. Да и вообще там куча таких моментов, которые нужно охватывать и исполнять. И это должно быть выполнено в автоматическом режиме. Умение концентрироваться на стрельбище, само собой. Немаловажно найти общий язык с винтовкой. Такие моменты должны быть, и тем не менее не у всех это получается. Думаю, надо пробовать, и тогда станет ясно, получится или нет.

В принципе как лыжнице, которая перешла в биатлон, мне было бы это интересно. Плюс интересно, за какое время у Александра получится освоить навыки биатлониста, и как у него это будет получаться.

— Какой бы совет здесь дали Большунову?

— Здесь нужно очень много теории по работе с оружием, по прицеливанию. Чтобы он все это ощущал на мышечном уровне, понимал. И должен быть рядом человек, который ему это должен в голову вкладывать. И не только это: важно, чтобы у спортсмена это оставалось в подсознании. У нас многие тренеры прямо так сразу начинают: дают тебе винтовку, «давай, совмещай колечки, нажимай на спусковой». Понятно, что долгие тренировки надо с оружием проводить.

Но для меня еще важно было, чтобы я сама понимала, что я должна делать. Одно, когда тебе говорят, что ты должен делать, и другое, когда у человека здесь свое чутье. Все же мы разные. Кому‑то нужно одно движение сделать, кому‑то другое, потому что у него физиология такая или еще что‑то.

Тут нужен человек, который способен до тебя все это донести. Когда я переходила в биатлон, со мной рядом был тренер лыжных гонок Валентин Николаевич Задонский. И мы учились вместе с ним: он читал соответствующую литературу и пытался донести ее до меня. Мы на тренировках обсуждали, спорили, я где‑то обижалась. В каких‑то моментах в сердцах плюешь на этот биатлон: не хочу, не могу! Но потом опять берешь винтовку в руки и продолжаешь начатое дело. И так в спорах у нас с ним рождалась истина. Так что мне в этом отношении повезло.

Поэтому хочется пожелать Александру, чтобы рядом был человек, который понимал бы его и как лыжника, и в то же время смог бы передать теорию, знания и движения, которые необходимы в биатлоне, — сказала Ишмуратова.