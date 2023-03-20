Фийон-Майе об отставке Виттоза и Фавра: «Мы не «увольняли» их, но инициатива шла от нас. Была встреча с тренерами, где мы высказали свою точку зрения»

Теги сборная Франции Венсан Виттоз Патрик Фавр Кентен Фийон-Майе Биатлон

Биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о проблемах в работе с тренерами сборной Франции.

Ранее тренеры французской команды Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о своей отставке по окончании сезона.

«Мы вместе допускали ошибки, хотя основная часть ответственности за неудачи этого сезона лежит на мне. Постолимпийский период стал для меня чем-то абсолютно новым. И для тренеров тоже.

Впоследствии у Эмильена Жаклена возникали и другие проблемы, отличные от моих. Но таков спорт в целом – и он очень требователен.

Когда появляются малейшие трудности, нас сразу осуждают. Когда все складывается хорошо, нас воспринимают как героев.

Мы сталкиваемся с большим давлением, и с этим не всегда легко справиться. Я стараюсь оставаться человеком, несмотря на высказывания некоторых людей в соцсетях.

Нет, мы не «увольняли» их (тренеров), но инициатива шла от нас. Если честно, было сложно рассказать об этом. У меня большой опыт в биатлоне, но говорить о таких вещах нелегко.

У нас была встреча с тренерами, где мы высказали им свою точку зрения, за три дня до спринта (на этапе Кубка мира в Холменколлене – Sports.ru). Я хотел сделать это заранее перед гонками, пока обстановка не накалилась до предела.

Мы сказали им, что до нас уже не доходят их установки и дело тут не в их квалификации. Они сразу поняли, что взаимопонимания больше нет и что так дальше продолжаться не может», – рассказал Фийон-Майе.

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5 комментариев

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Анатолий К
Парни имели другое представление, как готовиться, чтоб обыграть норгов. Им нужен тренер - единомышленник. И если их не обыграли другие французы- биатлонисты, то их мнение надо учитывать.
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Александр Корнейчук
в отсутствии результатов сам виноват! год назад при этих же тренерах было всё отлично! а потом видимо звезда затмила разум
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petr
Фуркад себе такого не позволял -Майе слишком много о себе возомнил -теперь он будет диктовать условия и новым тренерам .
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forward1988
Одним словом слили изподтишка
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Alex1104
"мы не «увольняли» их (тренеров), но инициатива шла от нас" - это и называется "мы их уволили".
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