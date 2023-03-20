Фийон-Майе об отставке Виттоза и Фавра: «Мы не «увольняли» их, но инициатива шла от нас. Была встреча с тренерами, где мы высказали свою точку зрения»

Биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о проблемах в работе с тренерами сборной Франции.

Ранее тренеры французской команды Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о своей отставке по окончании сезона.

«Мы вместе допускали ошибки, хотя основная часть ответственности за неудачи этого сезона лежит на мне. Постолимпийский период стал для меня чем-то абсолютно новым. И для тренеров тоже.

Впоследствии у Эмильена Жаклена возникали и другие проблемы, отличные от моих. Но таков спорт в целом – и он очень требователен.

Когда появляются малейшие трудности, нас сразу осуждают. Когда все складывается хорошо, нас воспринимают как героев.

Мы сталкиваемся с большим давлением, и с этим не всегда легко справиться. Я стараюсь оставаться человеком, несмотря на высказывания некоторых людей в соцсетях.

Нет, мы не «увольняли» их (тренеров), но инициатива шла от нас. Если честно, было сложно рассказать об этом. У меня большой опыт в биатлоне, но говорить о таких вещах нелегко.

У нас была встреча с тренерами, где мы высказали им свою точку зрения, за три дня до спринта (на этапе Кубка мира в Холменколлене – Sports.ru). Я хотел сделать это заранее перед гонками, пока обстановка не накалилась до предела.

Мы сказали им, что до нас уже не доходят их установки и дело тут не в их квалификации. Они сразу поняли, что взаимопонимания больше нет и что так дальше продолжаться не может», – рассказал Фийон-Майе.