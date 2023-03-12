Каминский о российском женском биатлоне: «У нас хороший средний уровень, но мы не научились готовить звезд»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Юрий Каминский Динара Алимбекова-Смольская Биатлон

Юрий Каминский считает, что в российском женском биатлоне не научились готовить звезд.

– Не обидно ли за российский биатлон, когда Динара Алимбекова‑Смольская, которая проводит проходной сезон, обыгрывает во многих гонках ярких представителей российской команды?

– Это характеризует уровень нашего женского биатлона. Несмотря на то, что средне это хороший уровень у нас. Но к сожалению, мы не научились готовить звезд. Здесь еще есть другой момент: классный спортсмен умеет выдавать результат и в плохом состоянии, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

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5 комментариев

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Петербурженка
Проблеме новых кадров в женском биатлоне уже второй десяток лет. Очень нравится в этом плане опыт Норвегии. Там в биатлон в детстве и юности уходят несостоявшиеся лыжники. Надо брать в биатлон юных лыжников с потенциалом сильно выше среднего и учить стрелять.
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тоторо
это точно серохвостов и больной показывает вторые скорости после Эдика. жаль у нас нет серохвостовых в юбке
+3
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+3
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Погладь быка
Динара Алимбекова‑Смольская, которая проводит проходной сезон, обыгрывает во многих гонках ярких представителей российской команды?

Россиянам распечатать и повесить на стеночку. Жирным шрифтом выделить "проходной сезон". И не питать иллюзий и не витать в облаках.
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-4
-4
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Погладь быка
Молодец, Юрий Михалыч. Хоть кто-то снимает розовые ура-патриотические очки и кокошники из фольги кремлевским мечтателям. Уважаю честность в людях. Но тоже самое верно и про российский мужской биатлон. Вряд ли стоит радоваться тому, что Латыпов не выиграл в честной борьбе, но забрал чужой кубок. Ведь Смольский как и Динара в проходном сезоне готовясь и выступая в полноги точно так же укатывает всю российскую основу и всех российских биатлонистов. Вот один в один ситуация и там и там.
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s_h_a_m_a_n
Смольским немного не хватило, чтобы сделать дубль))
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