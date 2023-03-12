Каминский о российском женском биатлоне: «У нас хороший средний уровень, но мы не научились готовить звезд»
Юрий Каминский считает, что в российском женском биатлоне не научились готовить звезд.
– Не обидно ли за российский биатлон, когда Динара Алимбекова‑Смольская, которая проводит проходной сезон, обыгрывает во многих гонках ярких представителей российской команды?
– Это характеризует уровень нашего женского биатлона. Несмотря на то, что средне это хороший уровень у нас. Но к сожалению, мы не научились готовить звезд. Здесь еще есть другой момент: классный спортсмен умеет выдавать результат и в плохом состоянии, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Россиянам распечатать и повесить на стеночку. Жирным шрифтом выделить "проходной сезон". И не питать иллюзий и не витать в облаках.