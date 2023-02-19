Виктор Майгуров: «В этом году планируем начать комплексную программу по подготовке юношей. К Олимпиаде-2030 мы должны понимать, кто будет в команде»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Олимпиада-2026 Олимпиада-2030 Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в этом году планируется начать комплексную программу по подготовке молодых биатлонистов для участия в будущих Олимпийских играх.

– Тренеры сборной России в первую очередь смотрят на тех, кто уже на подходе, следующий в очереди, кто как выступает в юниорах.

В этом году планируем начать комплексную программу по подготовке юношей. Хотим сделать это максимально массово, если не к Олимпиаде‑2026, так к Играм‑2030 мы должны понимать, кто будет стартовать в составе национальной команды. 

Со следующими Олимпийскими играми все понятно, там будут стартовать нынешние ребята в сборной.

– Вы так говорите, что места в составе через три года уже гарантированы. А вдруг в 2024‑м появится звезда уровня Бьорндалена?

– Буду только рад. К сожалению, звезды единичны – это штучный товар в биатлоне. Важна команда в первую очередь, а не один человек. Это не шахматы, – сказал Майгуров. 

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6 комментариев

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Рав. Зильберман
Ответ вовочка6762
Это же с детского садика надо набирать !
Ну почему Корневу будет 29 лет , а кому сейчас 16-17, всего 23-24
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BlackJet
Майгуров не верит в путина?
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Кац Мац
может уж к 38му?
для надежности
+1
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Араик Оганесян
К ОИ - 2030 мы должны понимать много чего.
+3
0
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5658y8bs5f
Правильно лучше к 2030 году, туда уж должны допустить, хотя Володя еще 12 лет хочет править, а потом может и еще раз переобнулиться
+2
0
+2
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вовочка6762
Это же с детского садика надо набирать !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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