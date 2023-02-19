Виктор Майгуров: «В этом году планируем начать комплексную программу по подготовке юношей. К Олимпиаде-2030 мы должны понимать, кто будет в команде»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в этом году планируется начать комплексную программу по подготовке молодых биатлонистов для участия в будущих Олимпийских играх.

– Тренеры сборной России в первую очередь смотрят на тех, кто уже на подходе, следующий в очереди, кто как выступает в юниорах.

В этом году планируем начать комплексную программу по подготовке юношей. Хотим сделать это максимально массово, если не к Олимпиаде‑2026, так к Играм‑2030 мы должны понимать, кто будет стартовать в составе национальной команды.

Со следующими Олимпийскими играми все понятно, там будут стартовать нынешние ребята в сборной.

– Вы так говорите, что места в составе через три года уже гарантированы. А вдруг в 2024‑м появится звезда уровня Бьорндалена?

– Буду только рад. К сожалению, звезды единичны – это штучный товар в биатлоне. Важна команда в первую очередь, а не один человек. Это не шахматы, – сказал Майгуров.