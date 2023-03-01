Сергей Устюгов: «Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России. Было бы интересно зарубиться с Латыповым на стометровке»

Лыжник Сергей Устюгов хочет пробежать гонку с биатлонистом Эдуардом Латыповым.

Ранее сообщалось, что некоторые биатлонисты планируют выступить на лыжном чемпионате России.

«Я много раз проигрывал биатлонистам, ничего страшного в этом нет. Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России, да.

Было бы интересно проверить Эдуарда Латыпова, зарубиться с ним на стометровке», – сказал Устюгов.

В феврале Латыпов побеждал в лыжных забегах на 100 метров среди биатлонистов.