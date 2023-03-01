Сергей Устюгов: «Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России. Было бы интересно зарубиться с Латыповым на стометровке»
Лыжник Сергей Устюгов хочет пробежать гонку с биатлонистом Эдуардом Латыповым.
Ранее сообщалось, что некоторые биатлонисты планируют выступить на лыжном чемпионате России.
«Я много раз проигрывал биатлонистам, ничего страшного в этом нет. Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России, да.
Было бы интересно проверить Эдуарда Латыпова, зарубиться с ним на стометровке», – сказал Устюгов.
В феврале Латыпов побеждал в лыжных забегах на 100 метров среди биатлонистов.
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