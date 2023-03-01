Сергей Устюгов: «Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России. Было бы интересно зарубиться с Латыповым на стометровке»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Биатлон

Лыжник Сергей Устюгов хочет пробежать гонку с биатлонистом Эдуардом Латыповым.

Ранее сообщалось, что некоторые биатлонисты планируют выступить на лыжном чемпионате России.

«Я много раз проигрывал биатлонистам, ничего страшного в этом нет. Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России, да.

Было бы интересно проверить Эдуарда Латыпова, зарубиться с ним на стометровке», – сказал Устюгов.

В феврале Латыпов побеждал в лыжных забегах на 100 метров среди биатлонистов.

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6 комментариев

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AlexeI
Не видел еще битву лося и буйвола...
+2
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+2
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yriiguran
Ответ Погладь быка
Вдрызг твой Латыпов проиграл Антону на ЧР. А с другой стороны тут стрельбы нет, допинга Эдик хапнет и полетит.
Погладь корову и вперед
+2
0
+2
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Матвей Суицидин
Я думаю суперспринты рано или поздно тоже введут в КМ, может не 100, но 200 метров - это точно. Главное, чтобы не появились спортсмены, которые только на этом и специализируются, а это неизбежно.
+1
0
+1
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Luna02
Ответ Погладь быка
Вдрызг твой Латыпов проиграл Антону на ЧР. А с другой стороны тут стрельбы нет, допинга Эдик хапнет и полетит.
Простите уж,но по вашим постам про Эдика кажется,что "на допинге" Вы..Не надоело писать одну и ту же ерунду?
+6
-1
+5
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Погладь быка
Вдрызг твой Латыпов проиграл Антону на ЧР. А с другой стороны тут стрельбы нет, допинга Эдик хапнет и полетит.
0
-8
-8
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Yan D
на 110 с барьерами.👍
+4
0
+4
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